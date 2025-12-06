Opinión
Cartes a Seràpia 6: Somnis veneçolans (humits) de Trump
Estimada amiga, avui no criticaré la gent dolenta que tenim més a mà, o siga Feixóo, Ayuso...ni la pífia de Mazon. Me n’oblide d’ells aquesta setmana i això que la mala llet que em provoquen m’aguditza el vocabulari rebec, que és el que m’agrada. Avui m’obriré a altra realitat: Veneçuela. Trump, que continua pensant que és l’amo del món, malgrat els fracassos de la seua intermediació a Ucraïna i Gaza, com és habitual en ell, està actuant il·legalment contra els veneçolans, per mar atacant qualsevol embarcació que semble sospitosa de transportar cocaïna cap als USA, que els ianquis maten sense preguntar; per l’aire, Trump “ha decidit” tancar l’espai aeri de Veneçuela a la navegació. Ara anuncia que vol atacar el país per terra. El mouen a fer tantes barbaritats, els seus somnis triomfals que, per la passió que hi posa, clarament són somnis testiculars, com quan visitava la casa d’Epstein.
Tots els presidents nordamericans han tingut el mateix recel que Trump contra Veneçuela i sols aquest s’ha atrevit a atacar la república bolivariana. Cal dir que les indústries armamentistes estan d’acord, perquè necessiten cremar tot el material de guerra que tenen emmagatzemat, per a fer-ne’n més i guanyar encara més diners. Trump vol acabar amb Maduro, al qui considera terrorista; els seus antecessors, més o manco, pensaven el mateix, però es contenien per por a obrir un nou front bèl·lic com el d’Indoxina. Però Trump és un estrateg de la maldat, un temerari i un milhomes, que sap treure-li profit a tot i, en aquest cas, pensa a més d’acabar amb Maduro, fer-se amb el petroli veneçolà, o siga que vol fer carambola matant dos pardals d’un sol tir. I tracta d’escusar-se amb la cocaïna amb la qual, segons ell, els veneçolans estan fent malbé els nordameicans. Com digué Evo Morales, els indígenes conreen la coca perquè és el que demanen els consumidors ianquis; si demanaren patates, plantarien patates. Qui és el dolent, l‘agricultor que conrea cocaïna, perquè és l’únic que li compren i que ha de vendre per alimentar la família, o els qui la demanden i compren per a consumir-la? Hi ha molta hipocresia en aquest tema, que és ideal per a la demagògia. Jo crec que a Trump no li preocupa la cocaïna, sinó acabar amb Maduro i quedar-se amb el petroli. És el mateix que féu Bush a l’Iraq.
Amiga Seràpia, crec que la tercera guerra mundial està en marxa, perquè els ingredients de la tragèdia ja hi són. Què faran els països Brics o emergents? I concretament Rúsia i Xina? Els ianquis podran suportar una nova guerra total, com feren al Viet-Nam? Fes-nos una profecia Sera, per favor.
