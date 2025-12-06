La confesión, en mayor o menor grado, es una imperiosa necesidad humana. Nos gusta hablar, somos parlanchines, animales locuaces, palabristas enfermizos. Aunque no nos lo pidan, damos el cante, la chapa, le contamos nuestra vida al primero con quien nos tropezamos. Nos apetecen los protagonismos narrativos, qué le vamos a hacer. Largamos no por el hecho de escuchar -que eso es una pesadez-, sino por escucharnos. Incluso los mudos vocacionales resultan chismosos a menudo.

La ceremonia religiosa de la confesión, para obtener el perdón de los pecados, ha sabido encontrar en nuestra naturaleza cotilla la raíz de un sacramento. El cristianismo ha hecho de nuestra esencia literaria -no podemos vivir sin contar lo que nos sucede- la esencia de su doctrina: todo empieza y acaba en las palabras. En el libro (la Biblia), en el rezo, en la confesión. Como en el psicoanálisis, la cura se obtiene a través del relato.

Para los individuos que no son especialmente religiosos, el mundo ha inventado confesionarios que no lo parecen, espacios secularizados para poder ejecutar el desahogo de nuestras pesadumbres.

Los confesionarios ocasionales que yo prefiero son las peluquerías y los taxis, dos ámbitos en los que dar rienda suelta a la narración costumbrista.

En cuanto me siento en la peluquería, para que me laven el pelo antes de cortármelo, se me desata la lengua, no sé muy bien por qué. Las manos sabias de mi peluquero, cuando me frotan la cabeza enjabonada, me hipnotizan por vía capilar, y me siento en la obligación de contarle mis penas del alma y del cuerpo, mis planes, mis anhelos más o menos esperanzados. Le hablo de asuntos trascendentes -la política nacional, el Valencia CF, la carestía de la vida-, y mi peluquero me absuelve bondadoso, mientras maneja la maquinilla de afeitar para recortarme la nuca, o las tijeras para dejarme un flequillo de galán de cine.

En el taxi me sucede lo mismo. Nada más sentarme y dar la dirección al conductor, me asalta la necesidad de hablar, sobre todo para que no me hable él; porque no hay cosa que más le guste a un taxista que aleccionar a la clientela sobre la marcha del universo en general. En el taxi me confieso en defensa propia, como si dijésemos; pero la confesión no deja de existir por ello. Los taxistas son sacerdotes mundanos sobre ruedas, han escuchado mucho y perorado más: por eso resultan tan útiles para aliviar nuestras tribulaciones.

Los taxis y las peluquerías nos proporcionan experiencias místicas a los que no solemos padecer transportes místicos. Son lugares para el éxtasis, al alcance de cualquier fortuna. Uno llega, se confiesa mientras lo llevan a casa o le acarician el cuero cabelludo, y se marcha. Eso sí: después de pagar, esa otra forma de la penitencia.