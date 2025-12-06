La newsletter de Joan-Carles Martí: Detector de mentiras

Hay que tener el nivel de sentido común bajo mínimos para mantener durante más de un año tanta falsedad, sabiendo que llegaría un día en que Salomé Pradas no tendría más remedio que contar la verdad. Por eso, cuando las cosas se iban poniendo feas, Carlos Mazón empezó a decir por las esquinas del Palau que de lo único que estaba arrepentido era de haber cesado a la exconselleria de Emergencias. Otros esperamos antes la colaboración con la verdad de la comunicadora Maribel Vilaplana, pero la valiente ha sido Pradas. Más vale tarde.

Esos mensajes de WhatsApp que se han conocido ahora son tan tremendos, que amenazan con iniciar un nuevo recorrido judicial para Mazón. Engañar mucho ha sido el trabajo del expresident durante meses, pero creerse invulnerable ha sido su peor estrategia. Supongo que, tras lo sabido en las últimas semanas, habrán caído muchas vendas en los ojos de dirigentes del PPCV y colaboradores necesarios.

Lo que parece mentira, también, es que la primera formación política del país diera por bueno todo lo que contaba Mazón, sin comprobarlo, y que nadie pusiera en marcha una máquina de la verdad. Conocida la trayectoria de los populares valencianos, nadie desde Génova activó una comisión interna, donde los destacados militantes implicados probarán sus versiones. Eso nos deja en un callejón sin salida, y con pocas opciones de pasar pantalla hasta que el todavía presidente del PPCV siga ocupando un escaño en las Corts.

