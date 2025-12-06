Maratón Valencia 2025: una carrera de esfuerzo, sueños y superación en el corazón de la ciudad

Hay carreras que se corren con las piernas y otras, con el corazón. El Maratón Valencia 2025 pertenece a esa segunda categoría: una prueba donde cada zancada lleva el peso del esfuerzo, del sueño, de la superación… pero también del impulso de una ciudad entera que late al ritmo del corredor. Porque unos pocos compiten por ‘volar’ y el millón de euros, otros muchos, muchísimos, por llegar a meta. Aquí, el corredor popular es el verdadero héroe emocional. València lo sabe y por eso sale a la calle a animar. Mañana, la ciudad despertará distinta. Respirá fuerza, orgullo y valentía. Desde el asfalto, las aceras y los balcones la gente empujará a quienes corren, los sontendrá y levantará.

El Maratón Valencia 2025 será, para ellos, 42 kilómetros de dolor, euforia, dudas, fe y un diálogo íntimo con uno mismo. Para cada corredor, se llame Saray, Luis o Sergio, cruzar la meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències representará una historia completa de sacrificio, una novela personal contada con el pulso acelerado. Una carrera que, en el tramo final, se convertirá en una lucha personal contra el cansancio y los propios miedos. Porque no hay que olvidarlo, la élite dará brillo, el anónimo el alma.

Miles y miles de hombres y mujeres llevan meses entrenando a oscuras antes de ir al trabajo, sacrificando horas a su familia, reprimiéndose y cuidando su alimentación, aprendiendo a que su cuerpo resista y la mente aprenda a no rendirse... mañana, al pisar la alfombra azul, todo acabará y será una vuelta a empezar porque como toda hazaña y a pesar de todo, cuentan quienes lo han experimentado, es satisfactorio y adictivo. Y empieza el Maratón Valencia 2026.

Pero la prueba no solo mueve piernas y sentimientos, también estimula la economía, el empleo y la reputación. Hoteles llenos, restaurantes abarrotados, comercios vivos, miles de acompañantes descubriendo la ciudad… Y algo menos medible, el orgullo. La sensación de que València no solo organiza un evento, sino que se convierte en un evento. Un evento que le debe mucho a Juan Roig. Otra vez Juan Roig. Su mecenazgo no compra aplausos sino que construye futuro. Su apoyo económico, estratégico y emocional está siendo determinante para que València haya pasado de organizar una carrera más, a convertirse en referencia internacional tanto para corredores populares como para atletas de élite, porque detrás de la carrera, además de una apuesta sin reservas, hay visión, trabajo y cariño . Todo está hecho por y para el corredor. Ahora solo queda que lo único que no está en manos de los hombres-condiciones climatológicas- no lo eche todo al traste para que los corredores puedan buscar el buen ritmo y disfrutar de la experiencia.