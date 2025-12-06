¿Por qué PP y Vox no son lo mismo?

De vez en cuando vuelvo a una frase de Roberto Bolaño. “El amor nunca trae nada bueno. El amor siempre trae algo mejor”. Sí, Bolaño, otra estrella fugaz de la literatura. Un fogonazo que parece extinguirse. Incluso se le cuestiona ahora que el olvido se adueña de su nombre. Le ha perjudicado la arqueología literaria, con rescate de textos que no merecían ver la luz, pero Los detectives salvajes me sigue pareciendo un monumento, un libro esencial en el final del siglo XX. El amor, a lo que iba, siempre trae la paradoja bolañiana: pasión, sensación de plenitud como ninguna otra, la convicción de encontrarse completo, pero también la certeza de las desilusiones y el dolor. Amar es aprender a gestionar lo efímero: el estallido transformado en convivencia, compañía feliz en el mejor de los casos; en el peor, ruptura.

En política no hay amor, aunque a veces lo quiera parecer. En política hay necesidad. No hay abrazo más corto que el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pese a la pasional estampa de nupcias políticas. Lo del presidente con Sumar y Yolanda Díaz es algo más maduro, fruto de los aprendizajes comunes. Lo de Ximo Puig y Mónica Oltra es quizá la relación más voluntariosa en la historia política española para acabar después ya saben cómo. El amor en política es conveniencia por definición, un pacto de intereses, y la derecha es más transparente en esto. Vox no regala gestos al PP. Pasa la factura rápido.

La relación es tan difícil entre las dos derechas, el afecto tan duro, porque sus coordenadas políticas están muy alejadas. Universos paralelos. Las políticas pueden acercarse, como se ve en la Comunitat Valenciana cada día desde 2023, pero su vocación es distinta. Vox quiere la inestabilidad, se alimenta de ella, y el PP se ha hecho fuerte siempre en contextos de estabilidad y crecimiento.

A todo partido en la oposición le conviene un marco de crisis. PP y PSOE se han ido repartiendo esos escenarios en el pasado. Lo que sucede ahora es que el que más se beneficia de ese marco en España no es el PP, sino Vox. Esa es la gran complicación de Alberto Núñez Feijóo. Su difícil ecuación vital.

Feijóo y Morant, a ambos lados de Pedro Sánchez en el Senado. / Europa Press

Y ese fenómeno es quizá el único punto en común entre Feijóo y Diana Morant, porque a ella le sucede algo similar en la Comunitat Valenciana. Mazón tenía el control de la situación en el mundo lejano de normalidad política. Pero a partir de la dana se instaló el caos y la inestabilidad. Caos e inestabilidad multiplicados por su ausencia aquel día, su sucesión de errores en la peor jornada y el empeño (permitido) por enmascarar su fallo a costa de lo que fuera. Todo podría haber sido menos desesperado de haber cortado de raíz antes. Pero en el marco de crisis permanente creado durante un año, quién más ha crecido ha sido Vox.

La inestabilidad favorece los discursos autoritarios. Por eso, Trump y su agitación política constante, como si cada 24 horas fuera espacio para una crisis

A partir de ahí tenemos la gran paradoja de 2025: un fenómeno atmosférico de proporciones desconocidas por los efectos del cambio climático ha derivado en una mayor ventaja política para los negacionistas del calentamiento global. La contradicción es importante, pero es la tozuda realidad de este tiempo, porque la inestabilidad favorece los discursos autoritarios. Por eso, Donald Trump y su agitación política constante, como si cada 24 horas fuera espacio para una crisis. El despliegue de la Guardia Nacional en cualquier ciudad demócrata un día; la amenaza a los inmigrantes somalíes, otro; el envío de tropas al Caribe para eliminar a los “hijos de perra” de Venezuela (sin que quede muy claro hasta dónde alcanza el insulto), otro. Los enfrentamientos con periodistas, en cualquier momento.

Al nuevo presidente valenciano le interesa la estabilidad más que cualquier cosa. Y ese es el gran enigma de los meses que vienen. Y el dilema de la izquierda

Ese barro de confusión y caos es el mejor suelo para los autoritarios de estos tiempos. Por eso también al nuevo presidente valenciano le interesa la estabilidad más que cualquier cosa. Y ese es el gran enigma de los meses que vienen. Y el dilema importante de los partidos de la izquierda: favorecer la zozobra en busca de la destronación con el riesgo de que sea el mensaje autoritario de Vox el que se lleve la mayor porción de los beneficios. Eso, o ayudar a serenar el terreno político y social, aunque pueda significar dar opciones a Llorca. La pregunta clave debería ser qué escenario interesa más a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Por cierto, el papel principal en este entreacto de año y medio escaso es el de Llorca. Las responsabilidades de lo que venga serán compartidas, como siempre, pero no a partes iguales.

Dice Quique González en su último (y necesario) disco que solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto. Nos sobran demasiadas cosas, empezando por la huella que deja Mazón. Ojalá que los valores esenciales tengan una oportunidad en este lugar, que merece algo mejor tras tanto daño.