Las sombras

Una palabra recorre la política desde hace años, no muchos. Fruto de las reivindicaciones de una sociedad madura que clamaba cambios desde la indignación. Sin ella, la democracia pierde profundidad. Hablo de la transparencia. Y no me refiero únicamente a la necesidad de hacer públicos datos referidos a las rentas y los bienes de los altos cargos y representantes, sino a las decisiones políticas en toda su amplitud. Como son los acuerdos entre partidos para formar un gobierno o para la gobernabilidad, por ejemplo.

Mucho se habla del tercer pacto entre el Partido Popular y Vox en la Comunitat, pero poco sabemos de su contenido. No se ha explicado. Y a tenor de los últimos discursos pronunciados por el president, parece que quisiera desvincularse de este enlace, como si no existiera. A grandes rasgos, destacan dos áreas con las que se intenta marcar esa distancia: seguir avanzando en políticas de igualdad -según dijo- y la adscripción de política lingüística a Presidencia. Buen momento para recordar ese refrán que dice “hechos son amores y no buenas razones”. Lo veremos. Por ahora, poco sabemos de su posición en migración, cambio climático y memoria histórica. Dicho de otra forma, racismo, negacionismo y franquismo. Cabe suponer que seguirá la línea marcada por los ultras, como viene siendo. Quién sabe si de lo que se trata es de jugar al despiste. Despistar a la ciudadanía, me refiero. Ocultar la verdad.

Se acaban de cumplir cincuenta años de la muerte de Hannah Arendt, pero su pensamiento sigue vivo. Quizá más que nunca. Sobre todo, sus reflexiones entre mentira y política. “Cuando hablamos de mentira, y especialmente de la mentira de los hombres que actúan, hemos de recordar que la mentira no se desliza en la política por algún accidente de la iniquidad humana”. La mentira desde la política es deliberada, con intención de manipular, viene a sostener Harendt. De cómo trabucar la realidad, omitir la verdad o directamente mentir, llevamos en la Comunitat un curso intenso y acelerado en este último año. Aún quedan lagunas importantes por esclarecer sobre la gestión del Consell en aquellas horas trágicas. Lo peor, el desaliento que ello viene generando a las víctimas. Lo inaceptable para la sociedad valenciana hoy, pasar de una mentira a otra sellando un acuerdo entre sombras del que no se está dando cuenta pública.