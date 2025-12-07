Laocontianas

He descubierto algo así como el árbol más laocontiano del barrio de Velluters. Laoconte sospechaba que los troyanos tramaban juego sucio en forma de caballito de madera muy poblado de guerreros. Laoconte no tuvo tiempo de advertir de la jugarreta porque dos monstruos marinos brotaron de la espuma y atraparon a los hijos de Laoconte y a él mismo. Al final mueren todos, que es lo que toca.

El árbol que tiene por junio las flores carmesíes más hermosas de la ciudad, o al menos de la calle Hospital, dibuja sus raíces en forma de ensaimada mallorquina bastante aplastada, o de torbellino levógiro (que mira a la izquierda), o de lejana galaxia igualmente izquierdista. No sé por qué procedimiento atrapan agua y nutrientes como todo quisque, criaturas como éstas tienen el local muy atestado. Y si quieren saber más hay un paciente libro –En un metro cuadrado de bosque, de David George Haskell– donde puede atisbarse un modelo mundial de bosque en tamaño muy modesto cruzado por rituales, batallas y sexo a pequeñísima escala.

En un noviembre lejano vi por primera vez a las libélulas practicar sexo con parapente, eso tiene mérito. Más difícil aún era saber dónde esconde esa gente sus cositas.

Vuelvo a las raíces de mi árbol, del grosor de una pierna de alevín aplastada. Veo que algunos de estos alcorques han crecido a costa del espacio previamente ampliado y disputado entre locales y visitantes (y las terrazas): un suicidio por empacho pues cada día aumenta nuestro alud de criaturas que no se le ocurrieron ni a Lovecraft, Howard Philips, criaturas que suelen ir en bicicleta. Eso sin contar los tentáculos del pulpo gigante con el que tuvo que vérselas el capitán Nemo. En las alcantarillas de NYC dicen que hay cocodrilos blancos y ciegos, pero bajo las suelas de nuestros zapatos nos aguarda el nudo de víboras de Laoconte.

Laoconte/Laocontiano significa ahora enrevesado, muy referenciado y hasta Vázquez Montalbán pidió perdón (sin arrepentirse) por una novelita laocontiana, Yo maté a Kennedy, que tuvo el mérito de anticipar y parir la serie de Calvalho (y Biscúter). Salvador Pániker decía que Montalbán era como un sumo sacerdote de un culto que se había quedado sin devotos. Sí, pero la noria sube tanto como bajó.