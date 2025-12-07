Escribimos en solitario. Y después seguimos en esa soledad. Lo dice Annie Ernaux al recordar cómo rechazaban las editoriales sus primeros manuscritos. Pero no importa. Aunque te hayan premiado con el Nobel de Literatura seguirás siendo una isla en medio de la nada. Será como si no existieras, como si tú mismo y lo que escribes desaparecieseis del mapa, como si de repente os hubierais convertido en invisibles. Si quien escribe fuera más a las librerías se le bajarían los humos, se daría cuenta de que si ya están ahí el Lazarillo, Llibre de meravelles o El corazón es un cazador solitario para qué demonios va a perder el tiempo emborronando la pantalla del ordenador. No hace mucho, en un excelente reportaje publicado en estas páginas, nos contaba Voro Contreras una historia que deberíamos guardar como el plano de La isla del tesoro. Una historia narrada por sus protagonistas principales: libreras y libreros. Un oficio que es, si no el que más, uno de los más hermosos del mundo. El amor por los libros, esa pasión que levanta luces destellantes en un acantilado para que lo que llega en medio de la tormenta no sean los restos de un naufragio.

No sé cuánto se lee, pero no creo que mucho en un país donde se escribe más que se lee y tantísima gente se pasa buena parte de la noche viendo El hormiguero. Por eso fue una gozada escuchar las voces de ese grupo de jóvenes: lo importante para una librería es vender, pero tan importante como vender es no vender cualquier cosa. La responsabilidad de quien nos puede recomendar un libro que a lo mejor no lo cura, pero nos alivia muchísimo el desasosiego. Incluso -y eso es lo mejor- nos pueden sugerir lecturas que nos provocan un cierto malestar porque si un libro no nos estruja las tripas será porque ni fu ni fa: o sea, una pérdida de tiempo y de dinero. Surge de ahí, de ese convencimiento, lo que escribe Yolanda Castaño en Economía y poesía: rimas internas: «Por eso es tan deseable una poesía que perturbe, que incomode». También lo decía, mejor dicho que yo, René Char: para qué escribir si no es para enfrentarnos a hostia limpia con el mundo en que vivimos.

Escribir es abrir un punto de luz entre las sombras. Romper la baraja llena de cartas marcadas por los tahúres de la desvergüenza. Lo mismo podemos decir de la lectura. El oficio de leer, entrar en un territorio desconocido que sin darnos cuenta se irá convirtiendo en la milagrosa revelación de un misterio insondable, como las corrientes submarinas de Julio Verne o los monstruos de H. P. Lovecraft que nos acompañan en las indefensas madrugadas del insomnio. Me gustan las librerías que forman parte del barrio y de las vidas de quienes lo habitan, las que humildemente nos descubren que abrir las páginas de un libro es empezar a vivir más vidas que, según dicen, viven las mujeres de las montañas tibetanas y los gatos.

Podcast de Carlota Garrido en Levante EMV sobre las librerías que sufrieron la dana / Levante-EMV

Una librería es un territorio sin fronteras, sin infames predicadores del resentimiento, sin un cartel que proscriba como en tantos otros sitios la esperanza. Una prueba de esa esperanza fueron -son- las librerías arrasadas por la dana. Las hacía resurgir entre las aguas el magnífico podcast que Carlota Garrido abrió en Levante-EMV aquellos días. Esa gente que está siempre ahí, al pie del cañón, que parece invisible y nos enseña a mirar de otra manera lo que nos pasa, a vivir lo que nos pasa como si fuéramos a la vez otros y los mismos, a sabernos dueños de un destino que nunca formará parte del botín que nos reclaman quienes, en este capitalismo depredador en que vivimos, están acostumbrados a que todo sea suyo.

Reinventarse

Lo decían las libreras y los libreros en este diario: han de reinventarse cada día y por eso programan actividades, crean clubs de lectura, se convierten en activistas del debate, un debate que adquiere pleno sentido cuando va más allá de lo estrictamente literario. Por eso me gustan las librerías descontentas con la insaciable voracidad del mercado editorial, que defienden su independencia de las imposiciones tantas veces crueles de ese mercado. Hablo de mantener, aunque resulte difícil y como apunta mi querido Jorge Riechmann en Entre la cantera y el jardín, una actitud disconforme con «esta lamentable sociedad nuestra, mercantilizadora de todo lo divino y lo humano». Una librería es un sitio de intercambios. En ese sentido, y en el mismo libro, tengo subrayada una frase que siempre me acompaña cuando pienso en esas librerías que desdeñan abiertamente el conformismo político, social y, evidentemente, también el literario. Aquí la frase tan contundente como hermosa que antes apuntaba: una librería es ese sitio donde «la vida sólo se intercambia por vida».

Escribimos en solitario y en solitario nos leen quienes generosamente se acercan a lo que escribimos. Esta misma columna, sin ir más lejos. Larga vida a las pequeñas librerías, a los barrios donde viven para ofrecer a sus lectores y lectoras más vidas que viven las mujeres de las montañas tibetanas y los gatos. Hay en esas librerías el aliento que necesitamos para que nuestro descontento no decaiga, para que carguemos las pilas y no nos hundamos en el desaliento o el cansancio. Y sobre todo: para que, como defiende incansablemente mi amigo Fernando Flores en los mil sitios donde me lo encuentro, ese derecho insobornable al bien común que es la lectura no nos lo borren nunca, en ninguna parte, las multinacionales del asco. Larga vida pues a esas librerías, ¿vale? Y buena suerte.