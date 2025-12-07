Nuevo Consell: ¿Nueva oposición?

Ya tenemos nuevo Consell de la Generalitat Valenciana, con nuevo President y todo. Algo debe haber pasado para que lo cambien: no sé qué mal viento se llevó al que había. Lo digo porque el anterior Consell, según ellos mismos proclamaron, era el de los mejores, la aristocracia política valenciana. Es verdad que cuando se fueron los de Vox perdieron alegría, animación, embestida. Y luego, durante un año, han estado que si sí, que si no, que yo no sé nada, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva; y al final el nuevo Consell toma posesión el día de Santa Bárbara, patrona de tormentas. La verdad es que tampoco se ha transformado tanto la cosa. Rovira cambia de conselleria, lo que mucho nos dice sobre la fugacidad del mundo, sus azares y tentaciones. Con lo que ahora sabemos debió haber incorporado un asesor en faltas de ortografía al Cecopi. Lo mismo ahora Rovira organiza un referéndum entre las familias a ver si quieren pagar impuestos o no. Probablemente, si lo organiza él, sale que sí y así le pueden dar unos euros de más a las clínicas privadas. El Molt Honorable President Puig siempre decía que cada gobierno era de coalición entre el Conseller de Hacienda y los demás. Dios nos pille confesados y en un apartado de restaurante.

Personalmente estoy muy contento porque vuelve la Conselleria de Transparència y Participació –junto con Justicia-, de la que me honro haber sido su primer titular. Y fue de ver lo que nos dijo el PP por tener esa Conselleria. Que si era un chiringuito, que servía para malgastar, que no aprovechaba para nada. Pero ya ve usted: ¿cómo era lo de San Martín? Uy, no, que no debo decir eso, que hay peste porcina por culpa de los rojos que no matan suficientes jabalíes. Yo creo que la Conselleria de Transparència es muy importante y que la resucitan como diciendo: “¡mirad, mirad, nada tenemos que ocultar!”. Parece que, de lo gordo, sólo falta iluminar una media hora de aquella tarde. Pero no sé qué órdenes le han dado a esta Consellera. Por si acaso, me pongo a su disposición por si puedo ayudar. Mi ortografía no es perfecta pero tengo un diccionario. Un consejo: un puñetazo encima de la mesa, acogido al secreto de las reuniones del Consell, es buena cosa. Consellera: cualquier fallo de un colega se te imputa también a ti. Ya verás. Campo de minas. Cuidado, que los tuyos no tienen costumbre.

Del resto no sé qué decir. Lo veo como algo gris, informe. Como un puzzle que no acaba de cuadrar y hay que completarlo a martillazos. Me lo han explicado varias fuentes. Pero siempre pienso que, en política de verdad, lo que no se explica por sí mismo es mal producto. Y tal y como están las cosas no pretenderán que se les den los cien días de rigor. Vienen de donde vienen. Más bien parece un teatrillo preparado para que ningún títere se desborde y le dé cachiporrazo al camarada. Y ya veremos qué pasa con Vox. Que pasar, pasará. A lo que iba: cuando la mejor explicación es la clave interna, la ausencia de proyecto provoca incidentes, accidentes y dementes que se aúpan a un cargo que pasaba por allí, porque el juego de familias se reproduce en cada departamento. Al jefe lo mismo le da lo mismo. Incluso mejor. Lo que haga Rovira, o lo que no haga, puede ser una fuente de regocijo si oculta más graves desperfectos. Al fin y al cabo de la anterior Consellera nada sabemos, salvo que su gran mérito fue encabezar en el momento adecuado la fuga de Ciudadanos. El último Ciudadano es Toni Cantó y lo tienen colocado en la tele autonómica; que lo mismo si Vilaplana hubiera dicho sí ahora no estaba ahí –Cantó en la tele, digo-. Pero así están las cosas. Con los pies llenos de fango a este Consell le va a costar correr.

Todo ello no significa que las izquierdas de nuestro pequeño mundo estén que se salen. Ahora, durante un rato, están felices por lo del acento de València. ¡Guau, pero qué guay! Pero eso da más para articulistas desorientados, como un servidor, que para quien quiere gobernar. Si es que quieren gobernar, que, tal y como va el mundo, en la oposición se está más calentito. El nuevo President no tiene un Programa. Si acaso algún destello de talento de viejo alcalde –y este es sincero elogio-, una intuición de curtido paseante en instituciones. Y nada más. Calentar hasta que los suyos ganen en Madrid y ayudar lo que se pueda. Decir palabras grandes al Gobierno y tapar agujeros en casa.

Pero ¿qué tienen las izquierdas? Han tenido una cosa que les redimía de insuficiencias: han sabido estar al lado de las víctimas y ganarse su confianza. Pero no está claro que eso pueda seguir igual a partir de ahora. La confianza de las víctimas va a tener que diversificarse, aunque en el fondo de sus almas guarden un conocimiento y un sentimiento absolutamente perdurable. Pero Mazón es Mazón: afortunadamente solo hay uno. Y ya veremos qué dice, en otra Legislatura, la Justicia. Articular alternativas de reconstrucción que se visualicen en su mismo enunciado también es difícil y fiar todo a dar caña con las comparecencias en Madrid es algo que cae en el ámbito de lo mágico. Por lo demás, Compromis y PSPV siguen siendo anímicamente incapaces de irradiar un proyecto que se perciba común y, por lo tanto, potencialmente de mayoría. No están los tiempos para nuevas flores de Botànic. No sé por qué, pero así es. Algunos van a entrar en malabares habituales, primarios y acelerados y con gran acto final, en el que se llora y todo, por ver si “confluyen” fuerzas minoritarias. Bien está. Mientras hacen eso no meten la pata en otras cosas y, en serio, hay que estirarse para llegar al 5%, o sumar un, qué se yo, 2%. Podría ser con proyecto. Pero no: mejor lágrimas, agravios olvidados, vivas al alcalde Nueva York y alusiones al Ventorro y a los voluntarios –que lo mismo va siendo indigno seguir apropiándose de su esfuerzo-.

El problema de la izquierda es que en este año han dado lo que han podido y llegan a esta meta volante más bien justos de ideas y de piernas. No sé lo de la llengua lo que dará de sí. Pero movimientos sociales que converjan para hablar de urbanismo, de cambio climático concreto, de servicios públicos equitativos, de buen gobierno y todo eso, pues hay poco. La sociedad valenciana, no nos engañemos, está exhausta. La sociedad civil debe articularse, referenciarse en partidos… o es algo desvertebrado, que no opondrá al avance del populismo de derechas más que rabia, abstención y quejas en grupos de guasap. ¿Hay alguien dispuesto a ponerse al frente, a tirar pensando en el conjunto de esa sociedad real? Hay una sociedad idealizada: los valencianos somos maestros en eso. Pero no suele votar. La que se manifiesta cada semana en decenas de concentraciones con menos manifestantes que suspiros tampoco será de gran sustento. ¿Hay alguien ahí fuera dispuesto a hacer política?

No sé. Lo mismo me equivoco. Soy de otra generación que no entiende la política actual. Lo concedo de buen grado. Y espero que alguien me la explique. En serio lo digo. Mientras, me consuelo pensando que siempre hay quien está peor. Miren si no a Mazón: cuando por fin supera las estrecheces de antaño y tiene un buen espacio de ensayos en la Explanada alicantina, va el infame gobierno del Perro y le impide presentarse a Eurovisión.