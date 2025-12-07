Del socialismo picarón

Mientras Alberto Núñez Feijoo convocaba a los suyos a manifestarse contra la corrupción, los fantasmas de Luis Barcenas «sé fuerte», del «campeón» Eduardo Zaplana, incluso el del pobre José Luis Olivas al que la mismísima Wikipedia llama «el presidente de la ruina»… Todos ellos, y aún más, sobrevolaban a la muchedumbre aterida en la mañana de un domingo invernal matritense. Los populares se manifiestan como si no fuera con ellos, como si la nómina de sus propios casos, juzgados y por juzgar, se hubiera disipado.

Olvidemos esta amnesia política por un momento y recuperemos la memoria sobre las corruptelas del entorno socialista, el otro gran partido de la nación que, a su vez, intenta mostrarse ajeno a las manzanas podridas. La pequeña historia de los cohechos y otras venalidades no dice eso, precisamente. Empecemos por aquellas denuncias que, si no recordamos mal, inició El Periódico de Cataluña, un rotativo poco sospechoso de antisocialista, las de Filesa, Malesa y Time Export, o lo que es lo mismo, la trama de empresas pantalla por las que se financiaba el PSC y que culminaron en 1997 con ocho condenados, incluido un senador. El entonces secretario general del partido federal, Joaquín Almunia, pidió disculpas en público.

Antes, aunque sin culminar en condena, se desató el llamado caso Juan Guerra, el hermano del todopoderoso vicepresidente del Gobierno, contratado para no hacer nada en la Junta de Andalucía. El picaresco escándalo le costó la dimisión a Alfonso Guerra en 1991 para alegría del felipismo que, en esos momentos, ya había roto con los pseudopuritanos del guerrismo.

Sin embargo, una más gorda estaba a punto de estallar: el fenómeno Luis Roldán, aquel aragonés que estafó a la mismísima Guardia Civil, de la que fue su director general. Roldán se fugó en 1994 tras las denuncias de la prensa –Diario 16– y un año después, en una escena de sainete berlanguiano, se entregó al «famoso» capitán Tan en Bangkok, bajo la intermediación del personaje más oscuro de la historia política española, Francisco Paesa.

La huida del cercado Roldán provocó la dimisión del ministro de Interior, Antoni Asunción, uno de los pocos cargos de este país que tuvo a bien dimitir por vergüenza torera. A Roldán le cayeron más de treinta años de cárcel (ver la película El hombre de las mil caras al respecto, o léanse algunas novelas centradas en el mismo protagonista, las de Vázquez Montalbán o Sánchez Dragó entre otras), y fue en la soledad de una prisión femenina, en Ávila, donde estudió la carrera de Políticas, dado que también se le considera pionero en la falsificación de titulaciones académicas, las de ingeniero industrial y economista que jamás cursó. (Una divertida sátira en formato de serie televisiva sobre un ministro de aires roldanescos en época de Zapatero, se pudo ver en Movistar entre 2019 y 2021, Vota a Juan, con Javier Cámara de titular de Agricultura previa alcaldía anodina en Logroño).

Aunque no todos fueron casos nacionales. Al PSPV no le han faltado episodios, desde los protagonizados por uno de sus primeros tesoreros, Manolo Rivas, al que todos llamaban «el marsellés». Huelgan más comentarios. Otro reconocido y simpático jefe financiero del partido valenciano, Pepe Cataluña, está también inmerso en un sumario por corrupción, al igual que otros exdirigentes como Rafael Rubio o José Luis Vera, marido de una exsecretaria regional de organización. Y eso sin que, además, sepamos disipar las sombras de otras circunstancias, ya no las legendarias del clan de los Blasco, los Jesse y Frank James de la política valenciana de casi todas las ideologías, sino las derivadas del plan general urbanístico de Valencia –que le costó el cargo a un alcalde–, o el de Burjassot, cuyo concejal de la misma materia hubo de dimitir cuando se descubrieron sus cuentas corrientes andorranas.

De Burjassot se fue avergonzada María García-Lliberós al detectar un pastel ajeno de comisiones para el equipamiento de Canal 9. Y también de Burjassot, cuna del sindicalismo político, la exministra de Sanidad con Pedro Sánchez, Carmen Montón, tuvo que dimitir por falsificar méritos académicos, ella, pediatra sin ejercicio, recompensada con la embajada española ante la OEA en Washington, perteneciente a esa generación de jóvenes que hacen de la política su porvenir y carecen de experiencia laboral extrapolítica.

Todo ello hasta alcanzar a José Luis Ábalos, una figura verdaderamente intrépida, reconocido de siempre como superviviente de la política interna del partido, cuya perversión moral era más que conocida incluso entre sus compañeros de la ong latinoamericana que fundara hace décadas, Fiadelso. Le piden también treinta años de cárcel mientras sus excorreligionarios han huido despavoridos hacia otros clanes del partido en busca de cobijo.

Esa es, un poco hiperbólica, ciertamente, la parte opaca de la realidad del partido socialista, organización a la que, sin duda, más le perjudica el ventilador de la corrupción o el engaño. Y pese a que sea cierto que algo se ha avanzado desde los tiempos pasados, mejorándose la financiación y verificación de los gastos políticos, parece evidente que sigue siendo insuficiente mientras avanza la descomposición ética de la democracia española, lo cual resulta preocupante. Sobre esos lodos sucedieron las utopías infantiloides del movimiento 15-M en 2011 que dieron acta de nacimiento a Podemos, y sobre el mismo humus emerge ahora la extrema derecha juvenil y descerebrada.

¿Conclusión? Que se dejen de manifestaciones, de dialécticas de la confrontación y de asesoramientos para el relato. Que decidan reformar de una vez el sistema actual, en aras no a beneficiarse en el corto plazo, sino para dotar de estabilidad y algo de trasparencia a la democracia, así como de independencia y suficiencia económica a los fiscalizadores. Porque de la justicia, mejor no hablamos, que ya denunció Quevedo, hace más de tres centurias, que los hispánicos no entendían del todo bien aquello de ser justos con los ojos vendados.