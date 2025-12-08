COP 30: oportunidad perdida

La casualidad, o no, ha querido que en una misma semana confluyan dos hechos de gran trascendencia: uno atañe al mundo en general, el otro nos afecta de forma más cercana a los que vivimos en la Comunitat Valenciana. La semana que empezaba con la desilusión y el desasosiego por la oportunidad perdida tras la celebración de la Cumbre del Clima de la ONU que ha tenido lugar en Brasil se remataba con la investidura del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la que se ha plegado a los dictados negacionistas de Vox. En un caso, esperábamos mayor ambición entre los países participantes en una cumbre en la que se debatía una hoja de ruta en la que los combustibles fósiles, los grandes culpables de la aceleración del cambio climático, debían eliminarse y erradicarse por completo y su apuesta por políticas verdes. Finalmente, los países productores de petróleo y asociados se han impuesto encabezados por la alargada sombra de Trump a la hora de redactar unas conclusiones que quedan alejadas de la ambición por aquellos que pretendemos un mundo mejor.

España y otros países se han quedado solos ante aquellos que buscan sólo su beneficio económico, que no ven más horizonte que aquel que dibuja sus bolsillos y que el largo plazo no es más que una quimera, un criterio que hay que eliminar. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha luchado hasta el final por conseguir un compromiso de todos los países participantes para que los combustibles fósiles dejen de ser parte esencial en la producción de energía. Sin embargo, demasiados intereses económicos y políticos se entrelazan en el mundo como para que los fósiles dejen de ser una materia de producción. Mientras tanto, la deforestación y el daño ambiental que se provoca sobre nuestros ecosistemas son algunas de las principales y terribles consecuencias que asolan nuestro entorno ambiental. El dinero, por supuesto, no puede ser la razón que se anteponga a cualquier intento por mejorar el mundo. Debe prevalecer el “trellat” y el “seny” para que la hoja de ruta que funcione sea la del bienestar general. Durante demasiados años, los grandes países productores de petróleo se han beneficiado de una situación que nos ha conducido a una fase de no retorno. Aquella en la que está en cuestión nuestra supervivencia. No hay tiempo que perder. Estamos luchando ya contra el reloj, a favor de las personas y del medio ambiente que nos rodea. Ni la iniciativa firmada por hasta 80 países y encabezada por la Unión Europea ha podido influir suficientemente durante las semanas que ha durado la cumbre de Brasil.

Además, hemos asistido en las últimas horas a la claudicación que el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de plegarse al negacionismo climático de Vox para conseguir su investidura. Negarse a cumplir el Pacto Verde europeo no es sólo una exigencia para obtener el apoyo de Vox, es una forma de negar la evidencia, que algo a nuestro alrededor está cambiando desde hace ya muchos años y que, por tanto, hay que hacer algo por cambiarlo. El poder no debería ser la única razón para negarse a algo que la ciencia viene denunciando desde hace tanto tiempo.