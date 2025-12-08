Walter Benjamin habló desde los márgenes. Seguramente vivió en los márgenes. Desde el margen de la Europa democrática, desde el desasosiego y el exilio, desde la orilla teórica, desde el canto de su vida. En los márgenes no hay escrúpulos ni exigencias y sólo se expresó (y sigue haciéndolo en sus libros) desde el compromiso innegociable. No entiende de pereza, a menudo sinónimo de empatía con el poderoso, con la lógica de dominación. Por eso su pensamiento le cobró tan cara su existencia, hasta robársela.

Quien permanece quieto perpetúa la relación de fuerzas, dijo y predijo. Su vocación emancipatoria cargó contra la inercia. De ahí su famosa frase (reprimenda) de cepillar la historia a contrapelo para heredar el legado bloqueado de quienes fueron silenciados. Porque fue orgulloso discípulo de los ignorados ignorantes. Porque todos somos herederos de quienes nos precedieron y establecieron el ambiente que respiramos, aunque lo ignoremos o no queramos aceptarlo. El orden siempre se edifica sobre alguna represión y miles de reprimidos. Benjamin escribió, también, desde los márgenes de la violencia, esas masculinas soflamas convertidas en muerte.

Nos avisó de la existencia de palabras e ideas que mejor es resguardarlas del olvido, repescarlas y escucharlas, usarlas en adelante, proyectarlas al futuro. De lo contrario, el adanismo impone su ignorancia y el progreso se estanca. Sin legado, el progreso muta en reflujo. No hay futuro sin recuerdo compartido.

También el sometimiento y el dominio se heredan. El estigma es invisible pero no por ello inofensivo. No hay un método con el que combatirlo, no hay manera de lavarlo. Se perpetua. Es la derrota hecha presente. Lo no narrado debe ser reconocido y recuperado, porque subvierte el relato hegemónico. Los márgenes precisan nombre, los marginados y las marginales precisan nombre. Existe un impulso colectivo, una voz susurrante que traslada la preocupación de un momento, de un tiempo, de una generación. Un eco.

Por todo ello, volvamos sobre Walter Benjamin pero escuchemos también a quienes, hoy, alzan la voz desde la marginalidad, seguramente desde el miedo, que, sin embargo, no los paraliza, desde el estigma que, sin embargo, lejos de la oficialidad, los legitima.

Necesitamos aproximarnos al detalle. A la vida, sin más. Lo genérico, la totalidad, el conjunto, a menudo avasalla y desmoviliza. En cambio, el detalle, por fragmentario que sea, moviliza porque aporta proximidad y sensibilidad. Identificación. Ahí se encuentran la verdad extraoficial y el progreso.