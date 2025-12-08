Luis y Danvila, perdidos entre Londres y Pamplona

Confío en que algo se me escape. Que si Luis no se anunció a los cinco minutos de la destitución de Calero sea porque hay alguna razón de peso que no ha trascendido. Confío en que la decisión de plantarse en el Sadar sin Luis sea por una razón de fuerza mayor. Si todo es parte de una negociación, o de la improvisación, y, en realidad, el relevo no estaba cerrado antes de la destitución, olería a la legua a gestión cacharrera.

Héctor, Gila y Danvila mandan en la parcela deportiva del Llevant. Los primeros proponen y el tercero dispone. Todos escuchan a su entorno, claro, pero básicamente así funciona la escuadra blaugrana. Los tres fueron capaces de armar una buena plantilla, pese a las apreturas financieras. Se equivocaron en algún futbolista, pero eso, ¿a quién no le sucede?

Lo que no debieron hacer jamás es permitir que el ya depuesto entrenador del ascenso de Burgos marcara las directrices o, como mínimo, pesara en las decisiones sobre quién debía marcharse y quién llegar. Más aún cuando Calero generó dudas, como líder del Llevant de Primera, justo desde que Carlos Álvarez metiera el balón junto a la cepa del poste en el Plantío para instalarnos en el éxtasis. ¿Nadie pensó que tal vez habría que relevarle, que vendría otro entrenador con otras necesidades?

Lo otro que no debieron hacer es permitir que el equipo llegara a la actual situación, metidos ya en la jornada 14, un tercio de la competición, con nueve miserables puntos y un calendario terrible por delante. Hace mucho que el Llevant no juega a nada, pese a tener un equipo más que solvente. El fútbol no espera. Hay que tener reflejos, no eternizar decisiones cantadas.

El equipo tiene carencias graves en el centro de la defensa (por las lesiones y por un par de malas decisiones), en la zona de creación (con otro par de malas decisiones) y apenas tiene bandas. Es decir, básicamente, algo hecho a la medida de Calero, para jugar de una forma determinada (que no ha funcionado) y que no acaba de encajar con la forma de entender el fútbol de Luis. Podrían ir por ahí los tiros, respecto a lo de Luis haciéndose de rogar. Y por la exigencia de reforzar la plantilla (de reajustarla, en realidad, para jugar a otra cosa).

¿Qué tiene que ver que Luis espere a dar su respuesta después del Sadar y que Pepe Danvila y algún financiero del club estén en Londres buscando dinero de algún fondo de inversión?

Luis García Plaza es la opción del Llevant para revertir la actual situación, una buena decisión de Danvila. Pero Luis tiene un caché y no se la quiere jugar sin la posibilidad de ajustar la plantilla. ¿Le pidió Danvila tiempo para conseguir dinero y garantizar refuerzos? ¿Los ve necesarios también el máximo accionista, al margen de la opinión de Luis?

Por ahí van los tiros, y todo esto se enmarca, de nuevo, en la política de apagar fuegos en la que vivimos inmersos después de que Quico Catalán saliera de Orriols y Danvila levantara las alfombras.

Intento comprender a todo el mundo, sobre todo a Luis, que nos tiene que dejar en Primera, y a Danvila, que es la piedra angular de nuestro futuro. Encajar, en todo caso, el complejo puzle financiero (y por tanto el futuro real del Llevant) con la urgencia de la coyuntura me retrotrae a los tiempos del bueno del presidente Antonio Aragonés, a un club condicionado por lo circunstancial –sus subidas de azúcar– y por la emergencia de conseguir carbón para que la máquina del tren siga en marcha porque si se detiene… ¡ay, si se detiene!

La era Danvila ha empezado con un déficit terrible de planificación. Cierto es que a veces hay que elegir entre respirar y detenerse a pensar. Y tal vez estamos en eso. Si es así, confío en que todo esto nos sirva para aprender a tomar aire y perspectiva y pensar antes de actuar, cuando consigamos tener una respiración estable. La improvisación permanente solo nos lleva a la intrascendencia. Y el Llevant del plomo y el cemento ya lo conocemos.