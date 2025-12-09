No hay fronteras en la naturaleza, ningún animal terrestre, celeste o marítimo las conoce: excepto el humano. Tampoco los vientos, el sol o la luna, las nubes o cualquier manifestación del poder de la naturaleza tiene en cuenta frontera alguna. La frontera es una creación humana sin sentido ni base natural, por tanto debemos concluir que es antinatura. Es un concepto de división y explotación no de orden.

Las fronteras sirven para compartimentar y separar a hombres y mujeres en cercadas propiedades (que nunca son estáticas), para defendernos mientras no les atacamos. Es decir sirven para inserir un sentimiento de pertenencia a algo (nación/rey/grupo) extrínseco. Sabemos que el sentido de propiedad es netamente humano, hay rarísimas similitudes en animales, pero jamás nuestro concepto propiedad.

Tienen la virtud de introducir miedos, filias y fobias, que facilitan la animadversión a la gente no perteneciente al rebaño. Un territorio antes libre de lindes pase a ser propiedad de un señor o amo (Estado) que lo explotará hasta la indecencia. Es decir el fundamento del concepto frontera es: tener y poseer. Principalmente poseer lo que no es suyo y que además no tiene por qué ser necesidad vital. Es el origen por ejemplo de la actual guerra en Ucrania, que no es por defender una supuesta cultura o historia, sino por apropiarse de sus riquezas, el mismo motivo empuja a Trump para apoyar a Putin. Da escalofríos lo que está pasando.

Nada humano dura demasiado. Ni frontera que dure mil años, ni siquiera Irán, Egipto o San Marino pueden decirlo pues fueron invadidos, ampliados y recortados muchas veces, en realidad todas fueron modificadas a lo largo de la historia y algunas recientemente. Hay que defenderla, sí, se ha muerto y se morirá por ella. Pero no serán esos patriotas actuales que tanto ruido meten en los medios o las redes, valientes del telediario que insultan y agreden ocultos en mascarás o paños, financiados allende de esas fronteras. Los valencianos sabemos mucho de mestizajes, en nuestra tierra han vivido y convivido muchas culturas y razas, y cuando hicimos (entre 1609 y 1613) limpieza étnica: lo pagamos muy caro. Y seguimos pagándolo.

¿Qué frontera peninsular encontrarían los Neandertales y Homo Sapiens? Creo que ninguna porque de haberla, no los hubieran dejado pasar “los dinosaurios” y seguiríamos siendo tierra virgen. Jamás se ha podido detener el movimiento migratorio que ha existido desde antes de que el humano fuera tal y que seguirá existiendo mientras este exista. Lo cierto es que la culturización por mestizaje es lo que hace que nuestra cultura, (todas ellas) sea lo que es. No hay, ni puede haber ninguna cultura pura, en el sentido de conservada sin mácula a lo largo del tiempo. Todos somos mestizos y llevamos con nosotros el ADN de muchos emparejamientos entre distintos.

Podemos imaginar, novelar, confabular, un origen puro, ario si se quiere, pero no será más que eso pura patraña basada en meras fantasías mentales. Podemos intuir hasta cierto punto como eran las ceremonias religiosas o festivas del pasado, pero no con seguridad. Sí, tenemos ceremoniales con algún milenio, pero a partir de ahí la niebla se cierne sobre un pasado que aun siendo remoto es nuestro. Todos los megalómanos pretenden ser descendientes de una raza pura y superior, nunca lo son y terminan de la peor forma, aunque desgraciadamente después de repartir muerte. Eso es lo que les espera a todos ellos. Para los creyentes, el único que rasga totalmente el velo de la historia es Dios, Él, que jamás levantó una frontera ni pidió a nadie que lo hiciese en su nombre, antes al contrario.