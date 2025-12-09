Machismo en vena

Los episodios de los últimos días evidencian que el machismo no es cuestión de ideologías, sino que es un problema sistémico, de cultura. Podríamos estar horas hablando de todo el descrédito e ignominia que representa para el socialismo español el envoltorio cutre y casposo, con manoseo y vejación de mujeres, del caso Ábalos y Koldo (o al revés). Podríamos hablar de la gota que colma el vaso socialista: la gestión de la denuncia de varias empleadas públicas de uno de los peces gordos del partido en la sombra, Francisco Salazar. Hace bien Moncloa en apresurarse a tomar medidas, pero la mancha queda. La mancha es que se ha actuado con todas las cautelas protocolarias del mundo. La pregunta es si la reacción actual, intentando limpiar el entorno de Salazar, hubiera sido tal sin que los medios de comunicación destaparan la demora de todo el procedimiento. La pregunta es si el caso acabará en la Fiscalía o, cuando pase esta ola, se intentará olvidar.

Podríamos hablar mucho de estos casos, palmarios y que, con justicia, ocupan grandes espacios informativos en los últimos días. Pero hay otras formas del machismo que no son tan evidentes. Una persona a la que conozco mucho y que suele pecar de sinceridad enfermiza me preguntaba este fin de semana (ella ya tenía la respuesta, porque cuando se hacen cuestiones de este tipo es para corroborar o poner a prueba al de enfrente) si el expresident de la Generalitat Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, hubieran actuado igual si el cargo que se ocupaba de las emergencias el 29 de octubre de 2024 hubiera sido un hombre. Ahí está el tono de los wasaps intercambiados con la citada consellera, Salomé Pradas, el día de la gran riada. Destilan condescendencia. Ese “Salo. De confinar nada. Por favor. Calma”. A lo que ella responde que “está la cosa muy mal”, con desbordamientos por toda la provincia. Y él insiste: “Ya, mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar comarcas”. Y cuando cerca de las 20.00 horas (la pasarela de Picanya sobre el barranco del Poyo ya se la había llevado el agua) ella insiste, el jefe de gabinete no ceja, ni en la argumentación ni en el tono, que suena a paternalista: “Salomé. Para confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado”. “Calma”, remata. La “chica” es la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a su vez secretaria de Igualdad del PSOE, que no ha podido evitar verse salpicada por lo de Salazar.

Carlos Mazón y Salomé Pradas en el Centro de Emergencias el 29-O. / Levante-EMV

Es verdad que Pradas era una novata en el cargo y que no da muestras de seguridad y firmeza, pero reitero: ¿hubiera utilizado un tono parecido el hombre de confianza de Mazón (el que sabía que estaba en un reposado almuerzo con una periodista en un restaurante en ese momento) de tratarse de un señor conseller?

Desmerecer la igualdad considerándola un elemento más del discurso 'woke' (o buenista) es otra estafa de los que están felices si nada se mueve, si los cambios no pasan de mera operación cosmética

Creo que no. Al final, todos estos episodios nos desnudan como sociedad, igual que cada caso de violencia sexista. Nos muestran que el machismo lo llevamos metido, como sociedad y como individuos, en vena. Continúa presente en cientos de gestos y respuestas cotidianas, de las que pasan desapercibidas casi siempre. Como dice el amigo Alfons Cervera sobre el feminismo: “Ni un paso atrás, ni uno”.

Los episodios de estas semanas señalan también que desmerecer la igualdad considerándola un elemento más del discurso woke (o buenista) es otra estafa de los que están felices si nada se mueve, si los cambios no pasan de mera operación cosmética. La igualdad es cosa de arterias y venas, no de epidermis.