Lo estamos haciendo mal

No es un lamento melodramático, sino el diagnóstico frío de quien observa una ciudad que se deshilacha mientras sus gobernantes siguen convencidos de que todo se sostiene con un titular bien colocado. Torrent empieza a recordar a aquella Venecia exhausta del siglo XVIII, donde el Dux Paolo Renier —hábil en intrigas, torpe en gobierno— actuaba más como árbitro de facciones que como custodio de una república en declive.

Aspiraba a mantener el statu quo por medio de fiestas populares y despilfarros, aplicando prácticas inquisidoras en pro de una supuesta seguridad del estado.

En aquella época, los problemas crecían, pero la política veneciana prefería ocuparse de vanidades y rencillas internas. Hasta que ya no quedó ciudad que gobernar.

Aquí tampoco faltan inquisidores modernos: guardianes del poder que castigan la discrepancia, silencian la crítica y premian la docilidad, asegurando que nada cambie mientras el deterioro avanza. Y, como en aquella Venecia crepuscular, los síntomas son visibles para cualquiera que desee verlos: una ciudad paralizada, contratos esenciales sin renovar, suciedad que ya no escandaliza porque se ha vuelto paisaje, plagas de ratas, asociaciones castigadas según su grado de seguidismo al relato oficial y una forma de gobernar que recuerda inquietantemente a esa política cortesana del siglo XVIII. Premiar al adulador y castigar al disidente: la fórmula más antigua del poder que teme a la verdad.

Aun así, cuando surge la posibilidad de corregir el rumbo —de abrir las ventanas y dejar entrar aire— aparece el viejo conjuro tribal que todo lo paraliza: “Que no vuelva la izquierda”.

Como si la única amenaza fuese el rival ideológico, y no la dejadez, el sectarismo y la incompetencia que ya tenemos delante. Como si el dedo en el ojo molestara menos dependiendo de la mano que lo clava.

Los venecianos del XVIII también se aferraron al autoengaño: creían que la ciudad sería eterna mientras conservaran los rituales. Aquí ocurre lo mismo. Los discursos se repiten, las fotos se multiplican, los aplausos se organizan. Todo sigue igual… excepto la ciudad. El comercio languidece, la seguridad se resiente, la vivienda es inaccesible, los barrios pierden vida y los vecinos aprenden a hablar en voz baja para evitar represalias o ataques desde perfiles falsos.

La función continúa, aunque el escenario se derrumbe.

Y no hablo solo del (des)gobierno. La oposición —cada parte a su manera— también ha elegido el cálculo antes que el coraje. Unos callan esperando que el tiempo les favorezca; otros gritan en redes lo que callan en los plenos; otros confunden estrategia con parálisis. El resultado es el mismo: una ciudad que espera mientras la política juega a su ajedrez.

Aquí incluyo lo que también me corresponde. Los vecinos esperaban de mí claridad, determinación y valentía. Esperaban que empujara cuando debía, que señalara lo que muchos callaban, que soportara la presión sin perder el pulso. Y no he estado a la altura. No por comodidad ni por miedo, sino porque he comprendido demasiado tarde que la prudencia, cuando se vuelve costumbre, se parece mucho a la renuncia. Y esa decepción es legítima.

Lo estamos haciendo mal cuando damos por buenos eslóganes que nos empobrecen.

Lo estamos haciendo mal cuando confundimos lealtad con silencio.

Lo estamos haciendo mal cuando los problemas crecen mientras los píxeles gobiernan.

Lo estamos haciendo mal cuando la estrategia pesa más que la transparencia.

Lo estamos haciendo mal cuando lo importante deja de ser vivir mejor, y pasa a ser que “los míos” no pierdan.

Torrent no necesita inquisidores ni cortesanos: necesita soluciones, coraje y un mínimo de vergüenza pública. Y, sobre todo, necesita que dejemos de hacerlo mal.

Porque la historia tiene paciencia, sí. Pero también memoria. Y, a veces, no concede segundas oportunidades.