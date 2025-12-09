Rosmed y Sharit en el parque de la prepolítica

Uno de los conceptos más importantes de la filosofía política es el de prepolítica. Apunta a conceptos y realidades que preceden a la organización política formal. Son sociedades sin una estructura clara donde emerge la fuerza como criterio vertebrador. La prepolítica implica recurrir a nociones que consideramos primarias como la tribu o la horda. En otras palabras, carecen de una organización política formal en los que no se dan gobernantes y partidos. En un sistema democrático consolidado como el nuestro, la prepolítica debería ser una excepción por toda una red de instituciones públicas que responden a las necesidades principales de la ciudadanía y de la sociedad civil. Sin embargo, la crisis política que vivimos hace que muchos asuntos estén insertos en una comunidad prepolítica, ya que no hay respuesta alguna ante un páramo y vacío institucional que hace que esas mismas realidades se repitan una y otra vez.

Estamos a punto de finalizar el año. Supongo que una de las palabras del 2025 será genocidio. Pero una palabra que viene con mucha fuerza en los últimos años es la de suicidio. Los datos son estremecedores; no hay semana que no conozcamos un nuevo caso. Sandra, desde Sevilla, golpeó nuestras conciencias, porque es un problema que te susurra al oído, te llega y se va y vuelve con la misma celeridad con el que se vuelve a marchar. La última parada del suicidio, Jaén, en el parque de la Concordia, donde dos niñas, Rosmed y Shari, se ahorcaron al mismo tiempo, al unísono. Hasta ahora los suicidios eran individuales, este ha sido pactado o inducido. No podemos atisbar ni saber las razones. Uno de los anclajes y fundamentos de todo suicidio es el misterio. Es una realidad que nos abre en canal porque no la controlamos. El problema está que estamos ante las cifras más altas de los últimos 25 años porque todos los expertos coinciden: "Hay más fragilidad, soledad y consultas sin control a la IA". Estamos ante un drama y una epidemia de soledad entre personas jóvenes: uno de cada cuatro se siente solo y la tasa se agrava entre las chicas. La paradoja del millón: ¿cómo es posible que las personas se sientan más solas en una sociedad interconectada? El suicidio y la soledad no elegida son cuestiones prepolíticas porque afectan a la calidad y calidez humana sin las cuales nuestra vida carece de sentido. Vivimos en una sociedad que genera adicciones y ansiedades, en una comparación constante, donde se deifica lo externo y la imagen como la nueva idolatría a la que rendirle culto y con todos los problemas que de ahí se generan.

¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué vínculos estamos creando entre las personas? ¿Puede una sociedad abrumada y perdida, nivel prepolítico, afrontar los desafíos y retos políticos que tenemos por delante? El suicidio es un reflejo y un espejo de nuestras carencias. Estamos a la intemperie. Los recursos son escasísimos y la demanda ya es inabarcable. Las visitas psiquiátricas no están al alcance de todos los bolsillos. La psiquiatría y la salud mental deberían ser un tema de Estado con unas estrategias y prioridades claras en el ámbito público en colaboración con el ámbito privado. No hace falta recordar qué prioridades conforman las agendas políticas. El reto que tenemos ante sí es de dimensiones colosales y todavía nos sabemos intuir las consecuencias que se asumirán en un futuro. Lo que ya no sabemos es si todavía estamos a tiempo de hacer algo.

José Miguel Martínez Castelló es Doctor en Filosofía y profesor de bachillerato de filosofía, psicología y religión en el Patronato de la Juventud Obrera de Valencia (PJO).