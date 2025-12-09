Trump contra Europa

Las relaciones internacionales transitan un horizonte oscuro desde que Donald Trump volvió al poder hace poco más de un año. En la Estrategia de Seguridad Nacional que acaba de publicar sostiene que Europa se encuentra en declive, enfrentándose a la desaparición de su civilización como consecuencia de la inmigración. Dice tener la solución para salvar al Viejo Continente: apoyar e impulsar a los partidos ultranacionalistas, especialmente Vox y Alternativa para Alemania. Es curioso, se propone potenciar el neofascismo en dos países muy marcados por el trágico pasado fascista en el siglo XX. El tercero por importancia sería Italia, pero ya lo tiene cubierto con Meloni.

Trump va sin remilgos contra Europa y la idea que la sostiene. Porque decir Unión Europea es hablar de democracia. Lo que implica, además de valores, un sistema de normas y regulación en el sentido del Principio de Legalidad. Ese es el verdadero enemigo. “La Unión Europea no es una democracia, es una burocracia”, dijo Elon Musk hace unos días tras conocerse que la Comisión le impone una multa de 120 millones por “diseño engañoso” de la marca de verificación azul utilizada en la red social X. Un ejemplo que sirve para ubicar la piedra angular del fenómeno político que lidera su examigo Trump: la reinvención del neoliberalismo.

Detrás de los elementos que caracterizan el populismo ultra buscando la división, como el racismo o el machismo, se esconde la estrategia con la que hacerlo crecer socialmente. El objetivo primario es conquistar espacios de poder. El secundario, ponerlo al servicio de las grandes corporaciones y multinacionales. Por ejemplo, la negación del cambio climático no responde a un planteamiento científico sino utilitario en ese cometido: las normas y reglas que caracterizan a las democracias como Estados de derecho son un obstáculo. El baluarte que revolver es la Unión Europea.

El punto de mayor tristeza lo pone el interés detrás del acuerdo de Paz para Gaza o el foco en la discusión sobre Ucrania. No era el genocidio del pueblo palestino lo que le importaba, sino la posibilidad de negocio en la reconstrucción de la Franja; lo llegaron a presentar sin ningún rubor como un resort de lujo. No es la tragedia de un conflicto imperial, sino el reparto de unas tierras raras de gran riqueza mineral. No es solo Trump, es el neoliberalismo con toda la crudeza que le cabe. No es un mundo sin reglas, sino con las suyas.