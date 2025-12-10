Opinión | Al tall al tall
“En castellà, perquè ho entenguen tots”
Com que l’Es-Alert s’envià tard el 29-O perquè el redactat en valencià sonava massa català, Carles Puigdemont ho retrau amb un tuit que Salomé Pradas contesta amb una eixida de to pròpia de barra de bar: “Prófugo cobarde. En castellano, para que lo entiendan todos”. L’anècdota, que no per ser-ho perd rellevància, evoca una frase ja clàssica que figura en qualsevol manual d’autoodi. És aquella que, davant d’un auditori valencianoparlant, alguns oradors amollen: “Para que todos me entiendan, hablaré en castellano”. Racionalitat estranya la d’adreçar-se en castellà als valencianoparlants amb la pretensió teòrica de que t’hi puguen entendre. Tanmateix, és més comú del que es pensa atribuir a la gent dificultats de comprensió (que no existeixen) per adreçar-s’hi en castellà (que ningú no ha demanat), i argumentar-ho amb una declaració de condescendència.
L’anècdota anterior il·lustra un fet substantiu: la desigualtat de tracte entre el castellà, amb un paper hegemònic que la Constitució sanciona al prescriure per a tots els espanyols el "deure" de conèixer-lo, i el valencià amb una situació d'inferioritat jurídica que emana del propi Estatut d'Autonomia que disposa el seu coneixement i ús no com un "deure", sinó com un "dret". Vaja, que el valencià es pot usar, però (sempre n’hi ha un però), com que el castellà és la llengua de tots, cal acceptar amb naturalitat la desigualtat de tracte entre tots dos.
Senyora “Salo”: si no bada boca quan sembren el castellà d’anglicismes (lifting, hobby, overbooking, etc.), per què arma tanta caguera quan en un text en valencià s’hi cola un vocable que sembla català? Tan greu és això que retarda l’alerta discutint sobre l’accent model ¡Arriba España! al tupè de València? Ah!, i Puigdemont no és cap pròfug, ja que se n’anà a Bèlgica abans que dictaren la seua detenció. Per a fugitiu, Mazón, que no estava on havia d’estar. I covard vostè, que tenint la responsabilitat no s’enfrontà al cap de gabinet del president quan li whatsappejava allò de: “Salo. De confinar nada”.
