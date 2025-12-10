Opinión
Ciutat dormitori?
La línia roja entre quedar-se i conviure, en contraposició a dormir i anar-se’n, és en gran part responsabilitat de la política local
Hem escoltat molt sovint l’expressió «visc a...», en el meu cas a Torrent, d’on sóc i on m’he criat. Quan vaig nàixer, l’aleshores el meu poble, ara la meua ciutat, comptava amb 39.000 habitants, hui es troba al voltant de 90.000; però si mirem més enllà dels números veiem que el municipi ha experimentat un canvi en la manera d’interaccionar una vegada xafem carrer.
És una percepció que es nota en el dia a dia a tots els nivells, social, comercial, de mobilitat, mediambiental, en serveis públics, i per descomptat també en l’interés per la política local. Hui, comptem amb millors comunicacions, especialment cap a València, però la millora de les carreteres i del transport públic no ha suposat una major sensació de pertinença envers Torrent, sinó més bé tot el contrari.
Tot i que la població ha crescut exponencialment, aquelles 39.000 ànimes podíem anar a tres cines, i a comerços o locals d’oci emblemàtics, uns llocs que, els que els hem conegut guardem en la memòria col·lectiva, i que a partir de meitat dels noranta anaren desapareixent de manera accelerada, no per la jubilació de l’excel·lent personal que els atenien, sinó per altres factors que, en la meua opinió, acaben per espentar molts pobles i ciutats a un estat de satèl·lit de la capital.
Les ciutats, o els pobles, que evolucionem cap el concepte de dormitori no prenen forma de la nit al dia, van mostrant-nos senyals, i és obligació dels poders públics saber identificar-los i contrarestar-los mitjançant polítiques de millora sostingudes en el temps. Créixer per créixer, en el nostre cas per eixa ànsia política que hem patit d’arribar a 100.000 habitants, sense que s’hagen incrementat proporcionalment els serveis públics per persona, sense introduir zones verdes als barris massificats, sense pacificar el trànsit introduint corredors verds o carrils bici cap a l’interior de la ciutat, sense protegir el centre històric d’agressions urbanístiques, sense introduir normes que garantisquen el dret vital al descans...
Tots aquests factors fan que la línia que delimita el sentiment majoritari de pertinença «de voler estar», al «d’estar per estar» cada vegada siga més difús i difícil de revertir. Les ciutats són, en definitiva, entitats vives, les conformem els éssers vius que entenem l’entorn com a nostre, i no com un lloc des del que hem de desplaçar-nos a comprar «les coses importants», a gaudir del cinema, del teatre, de grans espais urbans verds en els que passejar amb la família o la parella.
La línia roja entre quedar-se i conviure, en contraposició a dormir i anar-se’n, és en gran part responsabilitat de les rectors, i rectores, de la política local que hem tingut en uns casos, i patit en altres.
