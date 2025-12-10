Derechos en tinta

Uno de los mayores hitos de nuestra historia, uno de los mayores logros de nuestra especie, fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea de Naciones Unidas en 1948, que se celebra cada 10 de diciembre. Con este acto se consagran los derechos más básicos de los seres humanos, los imprescindibles para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas. Las democracias occidentales se presentan como garantes de estos derechos. Sin embargo, asistimos a un proceso de desvalorización y relativización de aquello que en su día se acordó básico e inherente al ser humano.

Esta tendencia es particularmente preocupante cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA) pues se trata de uno de los colectivos que presenta una mayor vulnerabilidad. Se trata de niños y niñas que tienen que salir de sus países para huir de situaciones realmente difíciles para buscar una vida mejor, seguridad o para apoyar a sus familias. Estos niños y niñas se enfrentan a un periplo repleto de situaciones de riesgo, violencia e incluso abuso para llegar a su destino. ¿Y cuál es la respuesta de estos países adalides de los DDHH ante sus necesidades? Muros, trabas, rechazo, discriminación…

A esto se unen los crecientes discursos de odio que han encontrado en los NNAMNA un enemigo perfecto, una cabeza de turco a la que señalar como la enésima amenaza extranjera que pone en peligro a los ciudadanos de bien. Su procedimiento es el de siempre, deshumanizar y criminalizar hasta que la gente olvide que hablamos de niños y niñas y piense que se trata de una plaga a erradicar. ¡Nada nuevo! El discurso racista y reaccionario se oye con más fuerza que antes y a través de más pantallas, pero sigue repitiendo sus mantras como siempre ha hecho, buscando a personas desprovistas.

Es importante debatir y neutralizar el discurso de odio, pero eso no debe distraernos de algo que es quizás más importante todavía. Que quienes ostentan el poder necesario para hacer eficaces y tangibles los derechos que se comprometieron a defender, han demostrado no ser capaces o no tener la voluntad suficiente para estar a la altura de la gravedad de la situación. Ya, desde su llegada, los NNAMNA se enfrentan a pruebas de edad imprecisas en las que se les califica erróneamente como mayores de edad, impidiéndoles el acceso a los sistemas de protección de menores. En caso de acceder a estos sistemas, se encuentran en muchas ocasiones con centros abarrotados, faltos de personal y en malas condiciones. El acceso a la sanidad, a la educación o al empleo tampoco está garantizado, pues tienen que lidiar con barreras burocráticas, administraciones lentas y los dichosos requisitos de una Ley de extranjería que genera una prolongada situación de irregularidad y, por ende, de vulnerabilidad.

Es por eso que compromisos como los de Fundación por la Justicia son tan importantes, pues es tan necesaria la concienciación del público como la incidencia sobre las instituciones en la defensa de los Derechos Humanos. Quizá así, en este día tan señalado, nos acordemos de que los Derechos Humanos son algo más que tinta en papeles olvidados o proclamas vacías. Que para estos niños, niñas y adolescentes es, en muchas ocasiones, todo lo que tienen.