Deriva autoritaria y fracaso del modelo educativo actual

Asombra mucho y preocupa la deriva autoritaria que está tomando la política nacional e internacional en el ámbito Occidental. Cada vez es más evidente el paralelismo entre los acontecimientos que ocurrieron en la primera mitad del s. XX en Europa, que desembocaron en la toma del poder por parte de los regímenes fascistas de países como Alemania, Italia o España, y lo que está ocurriendo en estos momentos en el ámbito de los países occidentales. En concreto, la llegada de los nazis al poder en Alemania liderados por Adolf Hitler en el año 1933 tras unas elecciones democráticas, es un precedente de lo que estamos viendo que puede pasar en estos momentos en el mundo. Los partidos fascistas de ultraderecha tienen en sus genes la toma del poder y la imposición de sus ideas, pero no de un modo temporal hasta que haya cambio de gobierno, sino que colonizan todas las instituciones y medios del poder: jueces, parlamento, ejercito y, sobre todo, medios de comunicación, para que el proceso sea irreversible. De hecho, ningún dictador ha dejado históricamente el poder si no ha sido por su muerte o por la derrota militar.

El coste de acabar con los fascismos europeos fue tremendo en vidas y destrucción patrimonial e industrial, con una terrible guerra mundial por medio. Afortunadamente tras esta guerra se crearon instituciones como la UNU, la OMS, la UNESCO, la OMC, como foros de diálogo y cooperación para evitar que estas catástrofes se pudieran volver a repetir. Son instituciones que, a pesar de sus limitaciones, han funcionado razonablemente bien para mantener la legalidad internacional y una básica colaboración entre los países de todo el mundo. Y estos logros se alcanzaron cuando la población, en general, tenía niveles de alfabetización mínimos como fruto de la falta de escolarización generalizada.

Por eso no deja de asombrarme que, en los países de la OCDE, que son los más ricos del mundo, y en los que, a día de hoy, prácticamente el 100 % de la población esta escolarizada en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria hasta los 16 años como mínimo, se puedan producir fenómenos como la deriva autoritaria y populista actual. El caso de EE UU es muy significativo, pues Donald Trump ha llegado al poder por medios democráticos, pero está actuando como un dictador cualquiera, saltándose a las instituciones internacionales que tanto costó poner en marcha y creando las bases para perpetuar un régimen totalitario, bajo apariencia democrática. Los síntomas son claros: dominio de los oligarcas multimillonarios y ultraliberales, nombramiento de jueces ultraconservadores de modo vitalicio para controlar el poder judicial, control del 90 % de los medios de comunicación del país, depuración en el ejército, etc. Todo apunta en la línea de que no habrá una alternativa de poder cuando se produzcan las nuevas elecciones presidenciales, y de que, en el caso de perderlas, manipulará los resultados para seguir en el poder, como hacen todos los dictadores del mundo, ya sean de izquierdas o de derechas.

Y, desgraciadamente, en los países europeos no le faltan imitadores que van a su rebufo. Se está imponiendo la misma tendencia, con el auge de los partidos de ultraderecha y el seguidismo de los conservadores que son incapaces de ver más allá de sus solapas. Allá donde alcancen el poder, acabarán con la democracia, tal y como hizo Hitler con la república de Weimar, y si hace falta incendiar el parlamento para echarle la culpa a algún colectivo, que nadie dude que lo harán.

Esta situación supondría un fracaso de las instituciones democráticas, y sobre todo para los Sistema Educativos, que tras muchos años de escolarización obligatoria no han sabido o no han podido enseñar a su alumnado los elementos básicos de nuestra historia reciente, y las claves educativas para que no se repita. Pero a esta ignorancia de los contenidos históricos fundamentales, se une la falta de sentido crítico para defenderse de las manipulaciones, de capacidad para analizar la realidad con un mínimo de profundidad, de tener criterio propio y fundado en el conocimiento científico y contrastado y, sobre todo, de asumir el valor de la democracia como un logro fundamental de la humanidad que es necesario cultivar y preservar por encima de todo. Para mí, como educador, supone una gran decepción y considero necesaria una revisión profunda de los planes de estudio antes de que sea demasiado tarde. Se que han pasado los tiempos en los que se consideraba que con la educación se podría cambiar el mundo, pero sigo creyendo que una población bien formada y educada no puede optar alegremente por un modelo político que nos lleva a la catástrofe.