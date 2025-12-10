Lecciones judiciales en Catarroja

Supongo que el Supremo es consciente del revuelo generado tras difundirse la radiografía de la sentencia que condena al fiscal general del Estado. Con el mismo razonamiento empleado por el alto tribunal —dar por acreditados determinados indicios sin pruebas concluyentes— los periodistas valencianos en general, y los de este periódico en particular, podríamos construir un relato de la trágica tarde de la dana, incluso más verosímil que la autoficción de Mazón. Sin embargo, preferimos mantenernos fieles a la deontología que dignifica esta profesión y solo hemos publicado informaciones contrastadas.

Más allá del trazo grueso de un texto jurídico que ha truncado una carrera fiscal y cercado aún más al Gobierno de Sánchez, lo verdaderamente inquietante es que el poder judicial pueda ser percibido como otro factor añadido a la crisis de la institucionalidad. Una percepción alimentada desde que la vida política se somete crecientemente a los tribunales, convirtiendo en litigio lo que debería resolverse en las urnas. Es tranquilizante que la justicia vele por los intereses generales, aunque a veces parezca hacerlo más por los particulares.

Clarificar los límites entre los poderes del Estado ayudaría a ordenar mejor a qué instancia acudir ante un conflicto, y permitiría asumir que ciertos asuntos —probablemente los más trascendentales— deben decidirse en unas elecciones tras contrastar ideas y proyectos. Con todo, no conviene caer en visiones apocalípticas, pues las instituciones están gestionadas por personas y, por tanto, existe un margen de mejora.

Además, el juzgado de Catarroja ofrece un ejemplo valioso de confianza en la justicia. La instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en la causa de la dana refleja una voluntad real de esclarecer los hechos y hacer justicia, en el sentido más virtuoso del término. De modo que, sin restar mérito ni sabiduría a sus señorías del Supremo, el trabajo cotidiano en unas oficinas judiciales junto al barranco del Poyo nos recuerda que la mejor justicia también es la más cercana y la que demuestra a su vez empatía con las víctimas de una tragedia que habría debido causar menos muertes con una gestión adecuada.