La tempestad y la calma

Después de la tempestad viene la calma, se suele decir. Mas que tempestad hemos vivido un terremoto político en la Comunitat Valenciana. Nada va a ser igual tras la dana. Ni en nuestra fisonomía, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras exigencias, ni en nuestras prioridades… Ni desde luego en nuestra política, o por lo menos eso espero. Tras asistir a la peor cara que la clase política puede dar, que nos ha sumido en decepción, impotencia, frustración y rabia, asistimos ahora expectantes a una nueva etapa. Etapa que, yo personalmente, asumo con ilusión, como una segunda oportunidad para reparar tanto daño.

Me gustan las segundas oportunidades. Suponen aprendizaje y reflexión. Precisamente, llevo tiempo reflexionando sobre lo que necesita nuestra tierra, y nuestro país, desde un punto de vista político. Lo que yo, y creo que muchos queremos, es 'normalidad', con todo lo que ello significa, que en absoluto es mediocridad. Frente a la política basada en el titular, en lo superfluo, en las medias o completas mentiras, en el ataque, en la trampa, y en el trilerismo, se impone la necesidad de recuperar un modelo político, que algunos hemos conocido, y en el que la gestión, la franqueza, la coherencia, el rigor o la humildad, prevalece frente a otros intereses, quizás legítimos, pero secundarios. Me viene a la cabeza la frase (que no me acuerdo de donde proviene) “menos samba y más trabajar”. Pues eso, menos salseo político, y más gestión. Eso queremos.

Y como decía, asisto expectante e ilusionada a esta nueva etapa política valenciana porque me transmite esos valores. Hay parte de intuición y parte de opinión. Conozco bien a algunas y algunos miembros relevantes del nuevo equipo y sé que participan, como yo, de una forma de entender la política, que nada tiene que ver con el espectáculo al que hemos asistido.