Opinión
La tempestad y la calma
Lo que muchos queremos en esta nueva etapa es 'normalidad', con todo lo que ello significa, que en absoluto es mediocridad
Después de la tempestad viene la calma, se suele decir. Mas que tempestad hemos vivido un terremoto político en la Comunitat Valenciana. Nada va a ser igual tras la dana. Ni en nuestra fisonomía, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras exigencias, ni en nuestras prioridades… Ni desde luego en nuestra política, o por lo menos eso espero. Tras asistir a la peor cara que la clase política puede dar, que nos ha sumido en decepción, impotencia, frustración y rabia, asistimos ahora expectantes a una nueva etapa. Etapa que, yo personalmente, asumo con ilusión, como una segunda oportunidad para reparar tanto daño.
Me gustan las segundas oportunidades. Suponen aprendizaje y reflexión. Precisamente, llevo tiempo reflexionando sobre lo que necesita nuestra tierra, y nuestro país, desde un punto de vista político. Lo que yo, y creo que muchos queremos, es 'normalidad', con todo lo que ello significa, que en absoluto es mediocridad. Frente a la política basada en el titular, en lo superfluo, en las medias o completas mentiras, en el ataque, en la trampa, y en el trilerismo, se impone la necesidad de recuperar un modelo político, que algunos hemos conocido, y en el que la gestión, la franqueza, la coherencia, el rigor o la humildad, prevalece frente a otros intereses, quizás legítimos, pero secundarios. Me viene a la cabeza la frase (que no me acuerdo de donde proviene) “menos samba y más trabajar”. Pues eso, menos salseo político, y más gestión. Eso queremos.
Y como decía, asisto expectante e ilusionada a esta nueva etapa política valenciana porque me transmite esos valores. Hay parte de intuición y parte de opinión. Conozco bien a algunas y algunos miembros relevantes del nuevo equipo y sé que participan, como yo, de una forma de entender la política, que nada tiene que ver con el espectáculo al que hemos asistido.
