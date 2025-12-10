No es tiempo de lecciones

Me fascina la creciente inclinación a un mundo de blancos y negros, de bondades y maldades casi absolutas, de matices emborronados.

Hay días que uno sabe que va a acabar metido hasta tobillos en las ciénagas, sobre todo cuando los textos empiezan a dar vueltas en las centrifugadoras de las redes sociales, pero a pesar de todo, sigue.

No tengo nada que ver con Ribera Salud. No he tratado a ninguno de sus mandamases y no tengo una opinión muy favorable de los que obtienen beneficios de algo tan sagrado como la sanidad pública (cosas de antiguo). He tratado bastante más a Carmen Montón y Mónica Oltra. Me siento más cerca de sus decisiones que de la empresa sanitaria si hay que medir sensibilidades.

Sirva todo esto como preámbulo para decir que me escuece que el escándalo destapado en torno a Ribera Salud y las impresentables consignas grabadas de su CEO en detrimento del servicio sanitario público haya derivado (en una de sus tangentes) en una operación en la que parece que todo lo sucedido a las excomponentes del Consell del Botànic es por obra y gracia de Ribera Salud.

Es incuestionable que la compañía jugó sus cartas en los tribunales y allí donde pudo tener influencia para defender su posición en la sanidad pública valenciana. Creo no equivocarme si digo que en ocasiones bordeó la frontera del juego sucio, como los actos públicos contra Oltra organizados por foros radicales en los que, como mínimo, su entonces máximo jefe se dejó ver. Tampoco fue estético aparecer como empresa contratante de la víctima del exmarido de la entonces vicepresidenta. Creo que se puede concluir que buscó poco la sombra para actuar siempre que pudo frente a un gobierno que fue poco propicio para sus intereses empresariales.

¿Pero fue una “cacería política” para “triturar” a unos dirigentes públicos y unos partidos? Me parece que este tipo de expresiones ocultan la responsabilidad de esos dirigentes en los hechos que provocaron su salida de escena. Y creo que no se debe olvidar ahora que las minas explotan en el suelo de la citada compañía.

El error de la exconsellera y exministra de Sanidad Montón con el máster en la Universidad Rey Juan Carlos, las irregularidades y aquellas páginas copiadas del trabajo final (aunque el asunto judicialmente se archivara), no es de Ribera Salud ni de ningún agente interesado en su caída. Es de ella, hoy embajadora ante la OEA.

Y la forma en que la exvicepresidenta Oltra condujo el caso de la denuncia por abusos contra su exmarido de una menor tutelada por la Generalitat (él acabaría condenado por ello) no fue la acertada y, en esas decisiones a la hora de abordar un asunto tan sensible, no intervino ninguna empresa, por más que luego alguna (y algunos) aprovecharan la situación para amplificar el escándalo y hacer el mayor daño judicial posible.

Lo que intento decir es que es mejor evitar maniqueísmos, porque la realidad no suele ser nunca tan sencilla. No es tiempo de lecciones. Ni siquiera cuando la noticias se revuelven como un bumerán.