Entre el derecho y la impunidad: por qué seguimos aforados

Vivimos en tiempos de contradicciones constantes. Los últimos titulares sobre procesamiento penal de actores políticos revelan una realidad social innegable: la confianza de la ciudadanía en los aforamientos está en mínimos históricos. Hay quien sostiene que los aforamientos deberían desaparecer, y también quienes afirman que son una herramienta legal que persigue la impunidad de políticos aforados. Lo cierto es que esta figura genera hoy crítica y desconfianza para una buena parte de la población, pero ello no significa que carezca de razón de ser, ni que deje de ser vital para nuestra democracia.

En pleno siglo XIX, era habitual que un diputado o senador saliese de su casa por la mañana con el objetivo de ejercer sus funciones y nunca llegase a votar en las Cortes. Los arrestos y procesos contra parlamentarios en el Trienio Liberal, la Década Moderada o el Sexenio Revolucionario están llenos de ejemplos de cómo la actividad parlamentaria se veía obstaculizada por “zancadillas” ejecutivas o judiciales para manipular la democracia. La Constitución de Cádiz de 1812 sentó el germen de lo que hoy conocemos como aforamiento: garantizar que el Parlamento funcione sin injerencias externas y que, para procesar a un diputado o senador, sea necesario solicitar primero su autorización a la cámara mediante el mecanismo del suplicatorio.

Sin embargo, la discusión sobre los aforamientos no es solo histórica. Hoy, la percepción ciudadana se ve contaminada por casos mediáticos casi a diario. Redes sociales y titulares contribuyen a crear una sensación de injusticia y desigualdad: mientras el ciudadano común enfrenta una justicia rápida y severa, los aforados parecen contar con un trato distinto, más lento y sofisticado. Esta percepción erosiona la confianza en nuestras instituciones y obliga a replantear el equilibrio entre protección parlamentaria y responsabilidad ante la ley.

Es inevitable preguntarse qué ocurriría si, como sociedad, decidiésemos eliminar el aforamiento. En la España que vivimos, es innegable que existe un uso político de la justicia —el llamado lawfare o guerra judicial— que ataca gravemente la separación de poderes. Si hoy desapareciese esta protección, no cabe duda de que algunos parlamentarios podrían ser detenidos, procesados o inhabilitados por poderes ajenos al Legislativo, impidiéndoles votar leyes clave o expresar sus opiniones, algo especialmente relevante en cámaras tan fragmentadas como las actuales, afectando gravemente a la calidad democrática de nuestra sociedad.

No obstante, esto no debe llevarnos al cinismo. Es evidente que algunas personas en este país han hecho un uso indebido de su estatus y de su aforamiento para esquivar la acción legítima de la justicia. En la Comunitat Valenciana lo hemos seguido de cerca con el ejecutivo actual, y a nivel estatal un aforado ingresó recientemente en prisión preventiva tras aprobarse su suplicatorio en enero de 2025, casi un año más tarde. Este uso indebido provoca un efecto negativo y un gran retroceso para la conciencia democrática, ya que la ciudadanía percibe una justicia a dos velocidades: una para ellos y otra para el resto.

Quizá sea necesario revisar con ojo crítico los mecanismos judiciales para los aforados, aunque eso implicaría, sin duda, evaluar y replantear todo el sistema de nombramientos de los altos tribunales de este país, algo que deberá ocurrir en una España cada vez más plural y que se resiste a regresar al bipartidismo. Por el momento, es fundamental que, como sociedad, difundamos la función original de esta histórica figura, con el fin de preservar nuestra democracia.