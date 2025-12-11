Las sillas que estarán vacías esta Navidad 2025

Cuando me decido a escribir este artículo de opinión, el 10 de diciembre, solo en estos 10 días de diciembre, 6 asesinos han acabado con la vida de sus compañeras, el último una vecina de Catarroja, aquí en nuestra provincia de Valencia (pendiente en estos momentos de la confirmación por la delegación de gobierno, pero un caso claro de asesinato machista, después de una brutal paliza y 3 días en la UCI de un hospital valenciano) las otras 9 mujeres asesinadas y confirmadas, en la web oficial de la delegación de gobierno para la violencia de género donde se recogen las fichas de las mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja -feminicidios- durante este año 2025 ya son 45 mujeres asesinadas, desde que oficialmente se recogen datos, en 2003 son 1340 los asesinos que acabaron con las vidas de las mujeres a las que decían querer y, en lo que llevamos de año ya se han recibido casi 100.000 denuncias, más de 2 millones y medio desde el 2009.

De los 45 asesinatos que recoge esta ficha hasta el 9 de diciembre se desprende que 35 mujeres no habían denunciado y, 7 de las denuncias interpuestas lo han sido por las propias mujeres asesinadas, solo 6 tenían medidas cautelares y, de éstas solo 4 de ellas las tenían vigentes en ese momento, a veces pienso que si su entorno, familia, amistades, en el trabajo, miramos para otro lado ¿cómo es posible que no veamos este tipo de maltrato? Un asesino machista no lo es de un día para otro.

De los 45 asesinos 5 se suicidaron y 9 lo intentaron, cual diferente sería la situación si lo hubieran hecho antes de matarlas, además, de las 45 mujeres asesinadas 36 convivan con su asesino y, 27 de ellas eran españolas. Pero estos terribles asesinatos tienen más consecuencias 31 menores de 18 años se quedaron sin madre, además de 45 madres y padres sin hijas.

El profesor Miguel Lorente Acosta, exdelegado para la violencia de género y uno de los más prestigiosos expertos sobre violencia contra las muejres, y autor del libro Mi marido me pega lo normal, describe perfectamente que no existe un perfil del maltratador, son hombres, varones de sexo masculino y, confirma que NO todos los hombres son maltratadores, pero, todos los maltratadores, son hombres.

Caterina Canyelles i Gamundi, en su ensayo «machismo y cultura jurídica» fruto de su tesis doctoral, desentraña el funcionamiento de la maquinaria jurídica con las herramientas de la etnografía, mediante un cuidado y minucioso trabajo de campo en los juzgados en varios juzgados del área mediterránea. Fruto de la observación de los diferentes ciclos del proceso judicial y de entrevistas con diferentes actores (judicatura, abogacía, fiscalía…)

Canyelles concreta después de asistir a más de 2000 juicios por violencia de género «Cualquier cosa que hayan hecho, durante o después de la agresión, será analizada desde ese prisma. Si ha tardado en denunciar parece sospechoso; si lo hacen muy rápido lol tenían preparado. Si están muy afectadas parece teatro, si no lo están es porque están exagerando los hechos, Si tienen hijos están instrumentalizando la denuncia para quedarse con la custodia; pero si denuncian pasado el divorcio, son cuestionadas porque no lo hicieron antes. Si piden una indemnización (amparadas por la ley) lo hacen por dinero, pero si no lo piden será que no es tan grave. El sistema judicial es permeable al machismo como parte de esta sociedad patriarcal».

Hemos tenido esta semana datos de la macroencuesta de la violencia contra la mujer 2024, publicado este mes de noviembre 2024 por la ministra de igualdad , Ana Redondo García.

La macroencuesta de Violencia contra la mujer es, junto con la Encuesta Europea de Violencia de Género, la operación estadística más relevante que se realiza en España sobre este tipo de violencia. Su principal objetivo es proporcionar indicadores relativos a la violencia que sufren las mujeres de 16 o más años en España.

El tramo de edad en el que mayor es el porcentaje de mujeres que afirman haber sufrido violencia física de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida es el de las que tienen entre 25 y 34 años seguido de las que tienen entre 35 y 44 años. Las que refieren una menor proporción de violencia física son las mayores de 75 años.

Las mujeres con estudios primarios o inferiores y las mujeres con estudios universitarios son las que en menor medida han sufrido violencia física de alguna pareja.

Las mujeres que viven en municipios de áreas densamente pobladas afirman haber sufrido violencia física de alguna pareja en algo mayor medida que las que viven en áreas poco pobladas.

Las situaciones que se han dado más frecuentemente son que la pareja la haya obligado a mantener relaciones sexuales cuando la mujer no quería: 965.755 mujeres. Que la pareja les haya tocado sus partes íntimas -genitales o pecho- o les haya realizado algún otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando ellas no querían, y haber mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenían miedo de lo que su pareja les podría hacer si se negaban:890.680 mujeres.

En cuanto a la violencia sexual según la situación laboral de la mujer, las mujeres con ingresos netos del hogar no presentan diferencias estadísticamente significativas, pero las estudiantes son las que en mayor medida,la han sufrido mientras que las jubiladas son las que tienen una menor prevalencia. Estos resultados pueden estar influidos por la fuerte relación existente entre la edad y la situación laboral.

Las mujeres con una discapacidad reconocida del 33 % o más han sufrido violencia sexual en alguna mayor medida que las que tienen una discapacidad inferior al 33% o no tienen discapacidad, aunque las diferencias solo son significativas para el caso de las parejas pasadas.

Y, a pesar de todos estos datos (se puede consultar la macroencuesta 2024), hay programas y libros que ponen su altavoz para negarla y avivan el viejo mensaje de las denuncias falsas. Según la Memoria de la Fiscalía, en 2024 el promedio entre los años 2009 y 2024 es del 0,0082%. El pasado año se interpusieron 199.094 denuncias por violencia de género , según los datos que facilita el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ a la Fiscalía, en 2024 se dictaron 62.173 sentencias en este ámbito: «12.095 absolutorias (19,45%) y 50.078 condenatorias (80,55%)». Lo que significa que mientras que el porcentaje de juicios que acaban en condena es alto, no lo es el de denuncias que acaban en juicio.

El informe Juventud. Entre la emergencia y la resiliencia indica una menor identificación con el feminismo entre las personas jóvenes, especialmente hombres, de entre quienes perciben algunas demandas del feminismo como un intento de supremacía femenina. Los resultados preliminares apuntan a que los chicos no están dispuestos a la igualdad si es a costa de sacrificar sus privilegios.

Si los hombres no señalan, desmontan discursos, afean acciones, limitan situaciones y eliminan cualquier tipo de masculinidad en muchas casas, todos los días habrá sillas vacías, porque un asesino machista acabó con la vida de una mujer que creyó suya.

Hay que recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.