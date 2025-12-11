Opinión
L’últim reducte
La Marxa estatal contra les violències masclistes, també coneguda com a 7N, va ser una mobilització ciutadana multitudinària convocada pel moviment feminista, que va arribar a ocupar el centre de Madrid el set de novembre de dos mil quinze.
Organitzada per associacions feministes, va comptar amb el suport d’entitats com partits polítics, sindicats i organitzacions feministes nacionals i internacionals i alguns ajuntaments.
Una de les conseqüències d’aquella marxa va ser la negociació i aprovació en dos mil desset per part de tots els partits polítics de l’anomenat pacte d'estat contra les Violències de Gènere, amb dotació econòmica per a fer front al repte que suposava acabar amb les violències masclistes.
També suposava un repte perquè la prevenció d’aquestes violències entrava, mitjançant el personal docent, a les aules no universitàries, la qual cosa suposava un gran avanç en la sensibilització des d’edats ben primerenques.
Es podria afirmar que l’avanç tant en prevenció com en sensibilització estava garantit independentment del partit que governara en cada moment tant als ajuntaments com a les comunitats autònomes.
Però com bé sabem, la vida de les dones té molt poc valor per als partits de la ultradreta que, fins i tot volen canviar el nom a les violències masclistes.
Amb aquesta situació i amb huitanta-set dones assassinades des de principi d'any i fins al tres de desembre crec que és urgent recordar que el passat mes de febrer s’aplegava de nou a un acord de tots els grups parlamentaris, excepte el de la ultradreta, que amplia les mesures del pacte de 290 a 462 i introdueix nous eixos com són la violència vicària, l'econòmica i la digital. Compta amb un cinquanta per cent (50%) més de dotació econòmica, fins a aconseguir els mil cinc-cents (1.500) milions per als pròxims cinc anys de vigència.
Com sabem les feministes radicals, el patriarcat utilitza moltes maneres de camuflar-se per a mantindre els privilegis i el que ha fet és desviar una gran part d’aquests fons per a promocionar activitats que res tenen a veure amb l’esperit del pacte d'estat.
Activitats documentades i que es poden trobar amb facilitat a Internet, com per exemple un taller d’elaboració de sabons a un ajuntament del PP. O un altre de psicologia sensitiva femenina, set tastos de xocolata terapèutica, a un ajuntament governat per Izquierda Unida-Los Verdes, un festival organitzat per la Direcció General de Joventut del Govern de Canàries sobre perreo feminista governat en aquell moment pel PSOE-UP. En fi...
Com podem veure cap dels tres exemples d’activitats organitzades per governs de tots els partits tenen res a veure amb la prevenció i sensibilització contra les violències masclistes, però sí que han estat finançats amb diners del pacte d'estat contra les violències masclistes. Tot molt vergonyós. I el pitjor de tot és que en totes les activitats mencionades i moltes altres va el logo del pacte d'estat.
I mentre, a les dones ens continuen assassinant. I la formació del professorat en aquesta matèria ha estat esborrada per ordre de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i, hui en dia, encara no ha estat restablerta.
La violència cap a les dones va exercint-se de moltes maneres i en edats cada vegada més primerenques. La pornografia que consumeixen cada vegada més joves, és una escola de maltractament a les dones i una possible entrada indirecta a la prostitució. Ja sabem qui guanya diners amb aquestes dues activitats il·lícites i que utilitzen els cossos de les dones com a matèria primera.
La política és sempre imprescindible, però el nivell de crispació al qual ens han portat a tota la societat no és permissible perquè qüestiona les bases de la convivència. I sobretot, perquè acaba qüestionant la veu i la veritat de les dones per la confrontació política.
Necessitem recuperar el consens entre les dones de tots els partits polítics i les organitzacions cíviques per tal d’avançar en l’eliminació de qualsevol forma de violència masclista cap a les dones i les criatures. I això passa, possiblement, perquè les dones feministes que tenen dobles militàncies en partits, sindicats, etc. i organitzacions feministes compten amb la complicitat de tota l'organització per exigir amb contundència el fi de les violències masclistes així com la correcta utilització dels fons econòmics del pacte d'estat per allò per al qual anaven destinats.
Amb aquest panorama, el feminisme radical em resulta més necessari que mai per a mantenir l’últim reducte de creure en l’esperança de canviar les coses i que se’ns deixe de considerar, per alguna gent, com a ciutadanes de segona. I això també és una forma de violència masclista institucional.
No sé si realment és l’últim reducte o l’últim refugi que encara em dona esperança i il·lusió per canviar les coses.
Bé, això i, com calia esperar, tota la meua família emocional, la meua “tribu” personal. La que he anat construint al llarg de la vida i que sempre em dona alegria de viure.
Dins del feminisme radical no institucional em trobareu sempre. Et sumes?
