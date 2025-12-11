Puig emerge en la que se avecina

Ahora que el president Pérez Llorca tiene confirmada su cita en Moncloa, sería una mala jugada que Pedro Sánchez sufriera más contratiempos que alteraran el desarrollo del esperado encuentro. Tras dos días con detenidos en el entorno socialista, cualquier cautela es poca. La vida pública avanza con tal velocidad que, hace apenas unas semanas, esa cumbre presidencial era inimaginable, pero aún más que Sánchez llegara tan en precario. Reconocer fallos es poco frecuente y, cuando ocurre, suele ser tarde y de forma deficiente. Al PP le ha llevado más de un año asumirlo, aunque la presión social y mediática, junto con el relato muy dudoso de Mazón, han forzado un cambio en el Palau. Habrá que comprobar si las intenciones se traducen en acciones.

El presente más adverso está en el PSOE. A la compleja aritmética parlamentaria, sin apoyos para aprobar presupuestos ni impulsar reformas, se suman las grietas abiertas en una formación que parece dispuesta a atrincherarse. No existe una razón política consistente para aplazar la sustitución interna de Sánchez y, en paralelo, la convocatoria electoral. Ábalos, Cerdán y Salazar encarnan la manifestación más evidente de un machismo todavía presente en numerosas agrupaciones socialistas y que bloquea una mirada feminista sobre la realidad.

Emergen los primeros movimientos discretos, donde la alianza coyuntural entre Félix Bolaños y Óscar Puente ocupa la delantera, aunque todo apunta a que el acuerdo más firme surgirá fuera de Madrid. Salvador Illa representa hoy la combinación de solvencia discursiva y capacidad gestora, pero resulta poco probable que el presidente catalán desatienda su territorio. Por ello irrumpen figuras bien conectadas con él, como Ximo Puig. Desde hace semanas llegan a París insinuaciones alentando al expresident para que restablezca un cierto orden en el PSPV y, posteriormente, desempeñe un papel relevante en el postsanchismo que se avecina. Como de costumbre, el mayor obstáculo reside en sus propios compañeros, deseosos de asumir un protagonismo que la realidad electoral parece empeñada en negarles. En cualquier caso, conviene no minusvalorar la eficacia del político perseverante.