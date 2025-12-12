València, ¿plaza de toros de temporada?

La plaza de toros de Valencia, ese guardián de emociones, ya ha recuperado su calambre para volver a ofrecerlas tras la remodelación integral de su iluminación a cargo de la Diputación de València, con una inversión de un millón de euros.

Esa catarsis que produce en el aficionado ir al encuentro de la belleza y el misterio del toreo que ha estado apagada durante ocho meses, al fin, regresará en la próxima Feria de Fallas, un ciclo que la actual empresa gestora, Espacios Nautalia 360 -la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos-, ya tiene perfilada, como avanzó Levante-EMV en exclusiva hace tres semanas.

"Una plaza demasiado apagada"

El objetivo, en palabras del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha sido "darle luz a una plaza que estaba demasiado apagada". La frase se puede entender en sentido literal y también figurado, ya que la plaza de toros de València este año solamente ofreció cuatro corridas de toros en la pasada Feria de Fallas -se suspendieron dos por las lluvias- y ni siquiera se reforzó la Feria de Mayo, rematada con un festival por la dana organizado deprisa y corriendo que mereció mayor acomodo.

Sin Feria de Julio ni de Octubre por las obras, ahora volverá la vida a "un recinto que es patrimonio de todos los valencianos y no podía estar en el estado en el que se encontraba", ha asegurado Mompó durante la visita de este jueves. Y para que el coso de la calle Xàtiva siga siendo de todos hace falta que cumpla con su destino original y que recupere la plenitud que tuvo en sus mejores días de toros.

Mompó y Mazzolari visitan las obras de reforma de la plaza de toros de València, este jueves. / Francisco Calabuig

Para ello, una vez la Diputación de València finalice las obras, la actual empresa gestora no debería ajustarse al mínimo de festejos suscrito en el pliego de condiciones (seis corridas de toros en Fallas y tres en la Feria de Julio). Tal y como hizo en su primer año de gestión, cuando recuperó la corrida de toros en octubre y le dio hasta vitola de acontecimiento con un 'No hay billetes' en la histórica despedida de Enrique Ponce.

Así que Nautalia ahora debería hacerlo también en mayo, donde sí podrían dar una corrida de toros si así lo deciden de mutuo acuerdo entre la Diputación y el arrendatario. Aumentar los festejos en Fallas sería un tanto a su favor -sobre todo después del cierre-, además de repensar la Feria de Julio o la llamada Fira de Sant Jaume para no dejarla desamparada, como han hecho hasta ahora en todos los años de gestión.

Final de contrato

Hay que recordar que en el actual pliego también se indica que la aprobación de los carteles por parte de la Diputación es requisito imprescindible para la celebración de los espectáculos taurinos. Espacios Nautalia 360 ya tiene la fecha final del contrato de la plaza de toros encima de la mesa. Este año (su último en la plaza de toros de Valencia) tiene la posibilidad de resarcirse, como sí han hecho en Las Ventas, donde también son empresarios. ¿Hay diferencias? Veremos.