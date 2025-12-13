Europa se ha vuelto un proyecto realista

Estados Unidos ha sido durante décadas un aliado indispensable para Europa.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington impulsó la reconstrucción del continente y la OTAN proporcionó a los europeos un marco de seguridad frente a amenazas externas. Para Estados Unidos, una Europa reconstruida y democrática sería la barrera más eficaz contra una posible expansión soviética. Los padres de la Unión Europea compartían esa visión: una Europa estable y cooperativa impediría nuevos conflictos internos y garantizaría su presencia en el orden mundial que empezaba a gestarse.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el vínculo transatlántico se edificó sobre intereses compartidos, valores democráticos y una visión común del mundo. Con impulso estadounidense, Europa se integró en un orden multilateral basado en reglas e instituciones internacionales que garantizaban cooperación y estabilidad. Europa ordenó sus prioridades estratégicas y económicas en un entorno de confianza que parecía inquebrantable.

Pero, como dijo Alexander Stubb, primer ministro finlandés, los órdenes internacionales no son eternos: se consolidan unas décadas y después se transforman. Hoy, esa transformación está en marcha. La nueva administración estadounidense confirma que el orden surgido tras la Guerra Fría está agotándose.

Su Estrategia de Seguridad Nacional deja claro que el centro de gravedad geopolítica ya no está en el Atlántico, sino en el eje del Pacífico, mirando a China. No es algo menor.

En este marco, Estados Unidos ya no considera a Europa un socio estratégico indispensable, sino alguien cuya influencia conviene fragmentar. La Estrategia sugiere abiertamente apoyar fuerzas políticas que buscan debilitar la integración europea. Washington prefiere tratar con 27 Estados medianos o pequeños fragmentados que con una Unión consolidada. Si en un futuro debe confrontar a una superpotencia en el Pacífico ─China─ no quiere otra emergente ─ la Unión Europea─ en el Atlántico.

De ahí los intentos desestabilizadores y la política de apaciguamiento con Putin: permitir que Rusia aspire a su “esfera de influencia” en Europa occidental implica frenar la aparición de un nuevo actor global. Estados Unidos quiere que la configuración del poder mundial sea cosa de dos, como mucho de tres, pero nunca cuatro.

Europa enfrenta una decisión histórica: seguir paralizada, esperando que la historia se adapte a sus valores y mercados; o asumir que el mundo ha cambiado y que debemos cambiar si queremos sobrevivir en un entorno dominado por “Estados-gigantes” ─económicos, demográficos y militares─.

No se trata de alejarnos de Estados Unidos, sino de reconocer que prioriza su interés nacional y que, en ese interés, no cabe Europa.

Por eso, es mejor que cuanto antes decidamos si queremos asumir nuestra responsabilidad como potencia mundial en todas sus facetas: tecnológica, militar, económica, digital e industrial. Europa debe demostrar que su proyecto es lo suficientemente fuerte como para defenderse y dialogar en igualdad con Washington y las grandes potencias.

Europa debe actuar con la firmeza y los tiempos propios de un Estado. No es idealismo federalista sino realismo estratégico.

Reforzar la Unión es urgente. Esto requiere consolidar la adhesión de nuevos miembros, reformar los Tratados para simplificar y agilizar la toma de decisiones, desarrollar capacidades militares creíbles y autónomas, tener una diplomacia que proteja nuestros intereses, o liderar una revolución tecnológica a la vanguardia de la innovación y la competitividad.

El mundo que viene no esperará a Europa. Estados Unidos, Rusia y China están dispuestos a cambiarlo, y actores como India, Brasil o África reclaman un lugar propio. Si los europeos no luchamos por el nuestro, lo perderemos. Solo así preservaremos nuestra paz, nuestra libertad y nuestro modo de vida en un mundo donde la “ley del más fuerte” vuelve a imponerse como principio dominante de las relaciones internacionales.