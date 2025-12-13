La newsletter de Joan-Carles Martí: Crisis de credibilidad

Hay momentos en los que la actualidad dibuja un trazo exacto de un estado de ánimo. Y hoy, ese es el de un PSOE incómodo, a la defensiva y con dificultades para sostener su relato. Los casos de corrupción y acoso sexual ya han alcanzado a un PSPV que ha estado muy lento para apartar a unos dirigentes de dudoso comportamiento, que no es casual que sean afines al encarcelado José Luis Ábalos.

A ese socialismo valenciano con aroma feminista —Diana Morant, Rebeca Torró y Pilar Bernabé— le crecen los machistas. Tras no adaptarse a la nueva pantalla Pérez Llorca, sobresale un machismo rampante, donde la incógnita es quién será el siguiente, y si también saldrán del lado de Carlos Fernández Bielsa, que no tardará mucho en señalar que se trata de una purga interna.

El discurso feminista ha sido una seña de identidad del PSOE durante años; la incoherencia entre lo que se predica y lo que se hace tiene un coste alto; no sé si es consciente la lideresa del PSPV. Porque al preocupante estado de alarma se suma el debate más amplio sobre la crisis de credibilidad acumulada del socialismo español.

