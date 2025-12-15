El PPCV en la encrucijada

Esto va de ideas y de élites, no de políticas públicas y pactos. Cuando el PSPV no remonta con el liderazgo de Diana Morant y las expectativas de la izquierda permanecen estancadas, va el PPCV y apuesta en la “era postmazón” por ideas y élites de un pasado conservador que le acercan a Vox y le alejan del reformismo liberal por el que apostó el PP en su “Ponencia Política” del 21 Congreso Nacional de julio de este año; un cónclave de militantes que definía al PP como “un partido de centro-reformista” que, si bien no renunciaba a su tradición, era la idea política dominante por la que apostaba.

Ahí apunta acertadamente el artículo, de obligada lectura, “El ala cristiana recupera visibilidad en el PP” en Levante-EMV (7/12/2025) que firma José Luis García Nieves. En él se refiere al sector de los populares valencianos que en su día capitaneaba Juan Cotino, numerario del Opus Dei y antiguo militante de aquel PDP que dinamitó la UCD en su Congreso de Mallorca en febrero de 1981, y que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, JFP Llorca, ha situado en la Conselleria de la Presidencia y en otros departamentos del Consell.

Describe acertadamente García Nieves una nueva “circulación de las élites” en las instituciones de autogobierno y en otras instituciones municipales valencianas que dirige el PPCV, para afrontar la última etapa de la XII Legislatura de Cortes Valencianas y prepararse para las elecciones autonómicas y municipales de 2027. Me malicio que afronta una “circulación” atenta al retrovisor.

El conservadurismo y el reformismo liberal representan dos enfoques ideológicos opuestos en la política contemporánea pero que conviven el en PP; depende del equilibrio político que quiera guardarse para no “arrodillarse ante Vox” según sostiene Núñez Feijoo, Presidente del PP. Mientras que el conservadurismo se centra en la defensa de valores tradicionales, el reformismo liberal promueve la justicia social, la igualdad de oportunidades y la protección de derechos individuales. Esta dicotomía se convierte en una “confusión de ideas” en un PPCV falto de ideas, que ahora navega entre la necesidad de afianzar su base tradicional y la presión por adaptarse a un electorado cuya mentalidad ha cambiado en las tres últimas Legislaturas.

El contexto de la renovación en el PPCV se irá viendo en los próximos meses, especialmente antes de Navidad, cuando se produzca el relevo de su presidencia y la designación del nuevo secretario general. Pero me temo que en el campo de las ideas derivará por parar la sangría hacia Vox haciendo suyas sus ideas. Esta estrategia puede resultar arriesgada; depender de una agenda alineada con el cristianismo más conservador podría alienar a militantes, simpatizantes y votantes que no proceden de esa “élite” del pasado, vinculada al “sector cristiano” que evidencia José Luis García Nieves en su artículo.

Bajo el liderazgo de JFP Llorca, el PPCV se encuentra en una encrucijada crítica. Con ese recambio de ideas y de élites en el Consell, se enfrenta el desafío de consolidar su base tradicional dejando al albur de la abstención, por la falta de liderazgo del PSPV, a un electorado demandante de políticas de centro-reformista que podrían considerar al reformismo liberal como su opción. Su enfoque conservador podrá reforzar la lealtad de sus votantes más fieles, pero también plantea el riesgo de fragmentación interna, donde las tensiones entre las corrientes reformistas y conservadoras podrían debilitarlo en futuras elecciones; a nadie le gusta ser excluido por sus ideas. Aquellos que le aconsejan, desde la calle Génova, o desde aquí, puede que estén desconectados de la realidad social valenciana y sigan anclados en la “debacle” de mayo del 2015.

A ningún observador imparcial se le escapa que la vinculación del PPCV con el conservadurismo se ve intensificada por la amenaza de Vox, que ha comenzado a captar votos de su electorado. Los de Abascal, con su discurso radical y su presunta defensa de valores tradicionales, han logrado atraer a los que se sienten decepcionados con el PPCV, prometiendo ideas y respuestas fáciles, pero de complicada o imposible implementación. Esa competencia directa de estos recién llegados a la política valenciana desde los arrabales madrileños, ha inducido una deriva en el PPCV a reafirmar su identidad conservadora para evitar una mayor fuga de votantes hacia la formación de extrema derecha sin tener en cuenta otras ideas alternativas que están en su haber ideológico. Una estrategia que puede resultar limitada en un contexto donde la sociedad valenciana se muestra cada vez más abierta a la diversidad y a la inclusión social; y que a las “nuevas élites” de la sociedad civil les resulta extraña.

A medida que la sociedad valenciana evoluciona, la adaptación a nuevas realidades sociales es imperativa. En ese contexto, las decisiones que tome la dirección del PPCV en la “era postmazon” no solo influirán en su inmediato futuro, sino también en su capacidad para formar alianzas políticas y coaliciones efectivas en las futuras Cortes Valencianas, donde la necesidad de conformar mayorías será una necesidad, y que necesariamente no tendrían que pasar por Vox; por necesidad, también el PSPV tendrá que madurar, abandonar la adolescencia y “girar al centro”. Sin acuerdos PPCV-PSPV es muy complicado el resurgir de la “singularidad valenciana” frente a Madrid en próximas Legislaturas.

En este escenario, el PPCV se enfrenta a un dilema crítico: o mantenerse en las ideas conservadoras para no perder más votos ante Vox, o evolucionar hacia un espectro más amplio que incluya el reformismo liberal. La respuesta a este dilema definirá su rumbo y su capacidad para competir en un panorama político cada vez más complejo y joven. La dualidad entre la defensa de valores tradicionales y la apertura a nuevas ideas y no resucitar “élites” del pasado será, sin duda, el factor determinante en su éxito o fracaso. La XIII Legislatura de las Cortes Valencianas está cerca.