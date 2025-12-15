Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

Opinión

Josep Carles Laínez

Josep Carles Laínez

València

Tractament de Colònia

Un grupo de personas migrantes tras su llegada a Canarias en cayuco

Un grupo de personas migrantes tras su llegada a Canarias en cayuco / Carlos de Saa / EFE

La política Ana Oramas, quan era diputada en les Corts espanyoles, va adreçar unes paraules al Govern, el 18 de novembre de 2020, a causa de la crisi migratòria que patien les illes Canàries: “Som d’Espanya? Som d’Europa? ¿O és que Canàries ha de tindre un partit independentiste i ressuscitar l’MPAIAC perquè este Govern li faça cas?”. Nyas, coca! Enèrgica, no?

Potser les seues preguntes podien no entendre’s com a retòriques, sinó producte de la ràbia. I inclús, per l’evolució dels fets al llarg dels anys (i dels segles), qui sap si no li donaríem a la tercera qüestió una resposta afirmativa… Tal volta els interfectes (els governants espanyols de qualsevol partit) és l’únic llenguatge que coneixen, a la llum del respecte, la deferència i el carinyo amb què tracten, tan diferenciadament, una altra nació ibèrica que no es quedà en les paraules.

Quant al problema que Oramas plantejava, seguix sense resoldre’s, perquè les Canàries, per a l’Estat espanyol, són territori no nacional, sinó “incorporat” a la Corona, situat lluny de la Península, i a més a més geogràficament –i no sols això– africà, per la qual cosa l’arxipèlag és com una expansió territorial del continent al sud de Gibraltar, i així, mentres els migrants continuen “aïllats”, a milers de kilòmetres de Madrid, és com si no es trobaren en Europa. Està passant també amb l’actual política de Donald Trump, que envia persones deportades amb origen africà o asiàtic a un país com Panamà, que els Estats Units consideren “seu” per a allò que els convé, i estat independent per a casos com este de receptor de persones tractades com a mercaderia.

Quant a altres qüestions que afecten la vida i l’economia del poble canari, no és tampoc menor el fet d’estar sotmesos a duanes, dins del mateix territori estatal!, i per prescripció de la Unió Europea, qui tampoc pareix que considere propi eixe arxipèlag atlàntic. Quin sentit tenen les despeses de duana (de Canàries cap a fora o cap a dins), quan, fruit del Tractat de Funcionament de la UE, ha demostrat la seua inoperància a l’hora de protegir el comerç? El canari, l’ha fet menys competitiu en exportació, i a nivell de consumidors, resulta inviable. Sense comptar que l’actual sistema no només castiga els canaris com a compradors i com a venedors, puix els clients peninsulars han de patir l’aplicació del percentatge duaner més despeses extorsionadores estatals (cobrar la gestió que conduïx a l’aplicació de l’impost “d’estrangeria”).

Així, les illes Canàries, usades com una mena de camps de concentració de luxe, sotmeses a imposts per a únic benefici de l’Estat, i destinades al turisme de sol i platja, són un exemple emblemàtic de com, a pesar de tota la parafernàlia verbal de comunitats d’interessos, d’unions fraternes o de seleccions nacionals, es troben, com València, en un angle de visió no plenament espanyol ni europeu. Només per a allò que li convé al poder central, que és, lògica perversa, allò que com a pobles a la resta ens anihila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
  2. Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
  3. Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
  4. Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
  5. Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
  6. Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
  7. Quién es el cirujano plástico detenido en Alicante por violar a una paciente en quirófano: miles de seguidores en redes sociales y con consulta en Madrid
  8. ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases

Alfonso Cabello (Proexca): «Los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial consolidan a Canarias como nuevo motor de expansión empresarial»

Alfonso Cabello (Proexca): «Los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial consolidan a Canarias como nuevo motor de expansión empresarial»

MAPFRE, un talismán para el fútbol español

MAPFRE, un talismán para el fútbol español

María Corina Machado, el remedio y la enfermedad

María Corina Machado, el remedio y la enfermedad

El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón

El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón

El "riesgo meteorológico" se mantiene hasta la tarde debido a la "incertidumbre" de la borrasca Emilia

El "riesgo meteorológico" se mantiene hasta la tarde debido a la "incertidumbre" de la borrasca Emilia

La secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant admite fallos en el protocolo de denuncias que asegura ya han corregido

La secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant admite fallos en el protocolo de denuncias que asegura ya han corregido

Máxima frustración, condenados a la agonía

Máxima frustración, condenados a la agonía

El taller de la red de terapias de conversión para el seminario abordaba el “tratamiento farmacológico” de la homosexualidad

El taller de la red de terapias de conversión para el seminario abordaba el “tratamiento farmacológico” de la homosexualidad
Tracking Pixel Contents