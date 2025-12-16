El tiovivo loco de la suspensión de clases

A estas alturas de la película, nadie puede negar que, desde el fatídico 29 de octubre del 2024, las administraciones han mejorado o intentado mejorar no solo su comunicación con la ciudadanía sino, sobre todo, la elaboración de protocolos en caso de alerta roja. Videos, 'wasaps' y Esalerts se cuelan en nuestros móviles de una manera fluida y constante. Faltaba menos. Un total de 230 personas fallecieron y se perdió mucho, muchísimo, en todos los ámbitos. Qué hacer, qué no hacer, medidas de protección, avisos con antelación y más información han completado durante estos últimos 14 meses el inmenso vacío, abandono y desprotección que sentimos durante horas en aquel aciago día.

Pero, ¿todas las administraciones han mejorado su comunicación y asumido la responsabilidad que tienen en una situación así? Todas, no. Como la aldea gala de Asterix, la Conselleria de Educación resiste y continúa resistiendo a la necesidad de ir todas a una como una piña, sin dar muestras de haberse percatado no solo de que una vez hubo una dana en este territorio, sino de que de su actuación y de su estructura administrativa dependen miles de centros educativos, profesores y personal de toda índole. Digo todo esto porque, otra vez más, en alerta roja han tenido que ser los ayuntamientos, sus alcaldes y alcaldesas, quienes hayan tenido que decidir si se hacía clase en su municipio o no basándose en la información del 112 y Aemet. Imagínense ustedes el papelón. De cara a las familias, al equipo docente, a los empleados de los centros, a las empresas de transporte, de comedor... Mucha carga en esta decisión que afecta a muchos.

Así, mientras que municipios como Sedaví o Benetússer decretaban para ayer el cierre de las aulas, dos calles más abajo, los colegios de Alfafar y Massanassa estaban abiertos. Otros, como Torrent, hacían piruetas: se cerrará pero solo hasta las 15 horas. Y en el pequeño Llocnou de la Corona, cuyos escolares se reparten entre varios municipios, se daba la paradoja de que unos niños iban a clase mientras otros no, estando bajo el mismo cielo y condiciones meteorológicas. Todo un tiovivo loco que pide a gritos una coordinacion con 'trellat'.

Y encima, reciben insultos

Recordemos que ya el mismo día de la dana, numerosos ayuntamientos tuvieron que tomar decisiones que les superaban, competencialmente hablando, sin ningún tipo de directriz, pero que esto continúe sucediendo un año después en algunos ámbitos no tiene justificación alguna. Alcaldes y alcaldesas se sienten solos y asumiendo una responsabilidad que no deberían adoptar, básicamente porque también deben asumir otras que sí son propiamente suyas como cierre de locales municipales, de caminos, cancelación de actividades en la localidad e instrucciones de ámbito estrictamente local. Y encima, les insultan por ello. ¿Se imaginan ustedes a los ayuntamientos decretando el cierre de centros de salud por su cuenta?. Lo mismo con las escuelas e institutos. O Educación gestiona la responsabilidad que le compete o continuará trasladando la nefasta imagen de aletargamiento pasotismo que se nos quedó a todos desde el 29-O.