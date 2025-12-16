Comisión Mixta inmediata y efectiva

Que una reunión entre los presidentes de la Generalitat y del Gobierno sea extraordinaria confirma el grado de obstrucción institucional alcanzado. Que además se celebre tras la dimisión de Mazón significa que Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su primer gran desafío. La cita del president en La Moncloa con Sánchez, más allá de la foto de rigor, debería finalizar con un desbloqueo inmediato entre administraciones tras más de catorce meses.

La agenda de Llorca para la cumbre está definida: ayuda inmediata para la reconstrucción de infraestructuras, apoyo financiero y coordinación efectiva. Desde su investidura, Llorca ha insistido en que la prioridad del Consell es dar respuestas a las miles de familias que aún esperan soluciones. Uno de los pilares de la reclamación de Llorca es la constitución de una Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalitat, un órgano imprescindible para agilizar la planificación y ejecución de ayudas, compartir información y evitar trabas burocráticas, que su inexistencia resulta injustificable.

Además, el president trasladará a Sánchez la necesidad de avanzar en un modelo de financiación autonómica más justo, incluyendo la creación de un fondo de nivelación que permita corregir desequilibrios estructurales que limitan la capacidad de respuesta del Consell ante la crisis provocada por la catástrofe. A estas reivindicaciones se suma la defensa de una política hídrica estable, infraestructuras estratégicas y regularidad en los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aspectos inseparables de la recuperación integral del territorio valenciano. Consciente de la fatiga social y política acumulada, Llorca ha subrayado que este encuentro no debe limitarse a palabras, y ahí lleva toda la razón.

El Gobierno central en los últimos meses ha sido reticente a aceptar la necesidad de esa necesaria cooperación institucional, por eso la nueva etapa que abre esta reunión podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Madrid y València, con la reconstrucción y la justicia financiera como ejes de una negociación que debería traducirse en plazos y compromisos claros antes de finalizar el año. Un principio de acuerdo sería la mejor felicitación navideña.