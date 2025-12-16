El nuevo Consell: una oportunidad para impulsar el cooperativismo

La reestructuración del Consell derivada de la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau de la Generalitat, lejos de pasar desapercibida, abre un escenario interesante para el cooperativismo. La decisión de reposicionar la secretaría autonómica de Empleo, en la que se integran las competencias en materia de cooperativas, bajo el paraguas de la vicepresidencia primera supone algo más que un simple ajuste administrativo: es un gesto político y simbólico que reconoce el peso estratégico del trabajo en la Comunitat Valenciana, junto a las otras carteras en las que se concentran los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.

Desde nuestro punto de vista, este ajuste ha sido un acierto. Las cooperativas nos sentimos cómodas al lado de esos otros grandes temas que se integran ahora en la misma vicepresidencia: vivienda, juventud e igualdad. La convivencia del cooperativismo con estas políticas públicas no debe de ser casual, pues compartimos con ellas una vocación transformadora y un enfoque centrado en las personas. Desde hace más de cien años, en nuestro territorio, las cooperativas hemos estado presentes para dar satisfacción, con vocación de futuro y de permanencia, a problemas e inquietudes colectivas. Hoy, las soluciones cooperativas a cuestiones críticas como son la vivienda o el empleo de calidad, especialmente entre jóvenes, son solo algunos ejemplos de sinergias reales, necesarias y de enorme potencial.

Es cierto que, desde CONCOVAL, llevamos insistiendo durante toda esta legislatura en que el escenario natural para el cooperativismo, desde un punto de vista competencial, es la cartera de Economía. Seguimos pensando lo mismo, ya que estamos hablando -esencialmente- de un modelo transversal presente en todos los sectores y ámbitos de actividad económica. Sin embargo, por razones de índole más administrativa que material, tradicionalmente, el cooperativismo ha sido integrado en los departamentos de Trabajo. Aun así, durante largos periodos, con gobiernos de diferente signo, el empleo se ubicó en la Generalitat dentro del área de Economía y, de resultas, el cooperativismo también. Se acertó, aunque de rebote.

La solución que ahora propone el President es original, pero no parece desencaminada y abre, desde luego, nuevas perspectivas. Por un lado, seguimos estamos bajo la regencia de la misma secretaría autonómica, cuya estructura se desplaza en bloque con Antonio Galvañ como titular, lo que asegura la continuidad en la interlocución y permite avanzar en los proyectos que ya están en marcha. Y, por otro lado, esta reubicación de las competencias cooperativas dentro del nuevo Consell puede adquirir -y esperamos que adquiera- un doble significado: primero, la ya mencionada sinergia derivada de la proximidad a las otras áreas con las que vamos a compartir conselleria; y, segundo, la elevación del nivel político desde el que se atienden las políticas públicas de fomento del cooperativismo, enviando un mensaje claro de prioridad.

La sociedad reclama modelos económicos más justos, participativos y alineados con el bienestar colectivo. En ese contexto, las cooperativas hemos demostrado ser una respuesta efectiva y con capacidad real de transformación. La solidaridad, la cohesión social, la igualdad, la sostenibilidad y la generación de empleo estable y de calidad son pilares constitutivos del cooperativismo. Allí donde una cooperativa se desarrolla, lo hace fortaleciendo su entorno: ayuda a fijar población, promueve oportunidades laborales, favorece procesos de inclusión y genera entornos empresariales más colaborativos. Su impacto es, por supuesto, económico, pero también profundamente social.

El hecho de depender de la vicepresidencia de Susana Camarero no es solo una cuestión de jerarquía administrativa, sino una manera de reforzar el papel estratégico del cooperativismo dentro de un proyecto de gobierno. Lo interpretamos como una forma de reconocer que nuestro modelo no pertenece únicamente a la esfera económica, sino que es una herramienta útil para abordar retos sociales de primer orden, que son urgentes y que además requieren enfoques globales y políticas coordinadas. En definitiva, confiamos en que este nuevo proyecto de Consell consolide el cooperativismo como un aliado imprescindible para afrontar los grandes desafíos sociales, sentando las bases para otorgarle mayor visibilidad, reconocimiento y potencial de acción.