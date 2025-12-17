Regresa a mi memoria con insistencia la película Z de Costa-Gavras, inspirada en el golpe de estado griego, sin llegar todavía a aquello, podemos intuir reflejos de actualidad. Ponderemos la frase “quien pueda hacer que haga” de un incipiente golpista antes bigotudo. Las estrategias políticas sin límites de palabras ni de crispación social escalan alejadas de los problemas reales de la gente, cuya realidad es mejor y más tranquila a cómo la pintan. Incluso algún obispo (pocos gracias a Dios) se centra más en el mundo que en la fe, como si en España no tuviésemos ninguna experiencia precisamente en esas actitudes. Los aprendices de brujos patrios tienen demasiados ejemplos en la historia. Toda cuerda tiene un límite. No es demócrata ni racional obsesionarse en derribar al gobierno sin esperar a las urnas. Todo a su tiempo.

Me asusta (por lo peligrosísimo que es) ver togas que olvidan derecho, equidad y justicia. Si falla la justicia todo ha fallado. La separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia, y obliga a todos sin excepción. Hay poderes del Estado que interfieren sin recato en el campo del otro. Pareciera que hoy la corrupción nos sobrepasa, pero no es mayor que lo era ayer. Es una cuestión moral y ética, donde ningún estamento social, sea político o no, se salva. Son una exigua minoría que debe ser repudiada y encarcelada. No nos engañemos estamos ante un final más de una etapa, no ante el fin de la civilización.

Pensábamos que la transición se hizo bien, pero escuchando al rey emérito, tal vez nos equivocamos. Después de Franco había franquistas callados por vergüenza que, van quitándose de encima. La derecha necesitaba una fachada democrática para ser aceptada internacionalmente, y dieron paso a sus progresista y modernizadores, que van siendo ahora arrinconados por los rancios e intolerantes. Cuando los aires en el mundo pintan bastos para las libertades, los intolerantes se muestran como siempre fueron. Contrarios al ordenamiento civilizatorio, nocivos para la sociedad como la hemos entendido en la última centuria, dominan casi totalmente las herramientas para manipular lanzándonos sobre su yunque donde poder ahormarnos.

La izquierda convencida de ser iguales y libres, casi lo consiguen, pero hay demasiados intereses para lograr arrebatar el poder a la clase dominante. Las generaciones anteriores sufrieron y trabajaron mucho para tener algún derecho y lo poco que poseen; ahora sus descendientes están muy cerca de la esclavitud 2.0. Si no enseñan los dientes, no es porque estén conformes, sino porque con anestesia se los han arrancado.

Un grupo amplio de personas fluctúa en la moderación indefinida y están siendo bombardeados desde múltiples canales con información tendenciosa o falaz, negacionismo acientífico con apariencia de inocente entretenimiento, desprestigiando a los medios de comunicación serios y veraces, para lograr que su confianza en el sistema se quiebre en favor de sus interés. Se invierten miles de millones buscando la anulación del pensamiento libre y el triunfo aplastante de la mentira, atacando desde dentro a la democracia; única defensa de la mayoría. Una mentira mil veces repetida sigue siendo mentira.

Encontramos la indecencia de que “alguien” se gasta en una fiesta lo que cuesta alimentar a una nación hambrienta un año. Estos individuos no son tontos, dejan caer migajas para que mercenarios hagan el trabajo sucio contra los de su misma clase y después serán eliminados. Les ofrecen un Olimpo podrido moralmente. La inmensa mayoría no está en la lista Forbes ni en ninguna otra y solo aspira a que el sistema público de protección aguante para que sus familias disfruten al menos de una ínfima parte de la riqueza que a todos pertenece. Seamos humanistas, moderados y pacíficos siempre, pero jamás descuidadamente confiados. Defendamos la democracia.