Oxígeno contra la polarización

El profesor Joan Romero sostiene que la polarización impide acuerdos básicos. Quien no esté de acuerdo, que levante la mano. Lo dijo en el I Foro Metropolitano organizado por este periódico, y recogieron el guante primero la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), y Juan Antonio Sagredo (PSOE); y, sobre todo, María José Catalá y Carlos Fernández Bielsa. Solo por afinar el ensayo de esa sinfonía ya merecía la pena convocar el encuentro.

Además, ese mismo día, en La Moncloa, el president Juanfran Pérez Llorca y Pedro Sánchez iniciaban el fin de un bloqueo incomprensible prolongado, porque después de más de un año después, por fin se anunciaba la reclamada Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalitat. Tras la sensación de predicar en el desierto, que comiencen a darse pasos para coordinar a las administraciones en la reconstrucción tras la dana y que los principales partidos asuman la agenda metropolitana es motivo de celebración.

Está en juego la movilidad, el acceso a la vivienda, la ordenación del territorio y la seguridad de cerca de dos millones de habitantes. No es asunto menor, significa mejorar el bienestar ciudadano, algo que todavía se percibe poco en este ámbito, y eso alimenta a los apóstoles de la bronca más de lo debido. Por eso, si en un mismo día —tanto desde la base metropolitana como desde la máxima cúpula institucional— se observan gestos de apertura, es que no todo puede ser. Llámeme iluso, pero en espera si esos diálogos prosperan o se quedan en nada, el primer paso siempre es el decisivo y está dado.

Pérez Llorca, quizá sin ser del todo consciente, también ha logrado en pocos días algo poco habitual en Madrid: reivindicar sin estridencias y con argumentos. Tanto, que se le ha escuchado en medio de la selva mediática de la Villa y Corte, y además defendiendo la agenda valenciana más allá de la dana. Un día para recordar.