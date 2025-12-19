La libertad no es tuya

La libertad, ilustrada por la igualdad y la fraternidad, no es de nadie ni nadie la defiende, pues sencillamente es de todos y a todas nos compete su defensa como herencia irrenunciable. Que no engañen los patriotas de pacotilla, esos “ayusistas” del PP llamando libertad al robo o las libertades medievales que añoran los “voxísticos”. Tampoco las izquierdas variopintas pueden presentarse como garantes de lo que no es suyo, ni defender nada sin el empuje de todas y todos, desde cualquier edad y condición: sin excusa para tal empeño. Quien pueda hacer…

Es la hora donde las propuestas políticas deben ser respuestas políticas, frenando la barbarie que la anti política es, y ser radicales -de raíz- para enfrentar cuestiones básicas, por más sistémicas que parezcan, pues afectan tanto a libertad e igualdad, demasiado dependientes de la personal fortuna, como a fraternidad social, con una enorme distancia entre clases impidiendo la cimentación de la democracia, y hoy bajo un capitalismo salvaje escondido tras líderes telegénicos del esperpento y doctrinas Neorreaccionarias nacional-militaristas.

Un cínico pensará en la piel de toro cómo lo único peor que el gobierno es la oposición, pero un pueblo sin proyectos comunes para el futuro próximo es una letal bala perdida y se echa de menos la propuesta de un frente popular, stricto sensu, distinto al neoliberalismo autoritario que las tres grandes potencias quieren sembrar en todo el orbe. Un frente con voluntad de defender en España y la UE los valores democráticos, desde diferentes signos políticos, que llevan siglos intentando sobrevivir en estas tierras, cuya confederación profunda es inaplazable.

Una persona informada pensará, domeñado el cinismo, e verá cual dos años de guerra sin cuartel de la derecha extrema contra el gobierno demuestran que no se aplican los mismos tiempos políticos, jurídicos y mediáticos, cuando se repiten argumentarios en trenecito contra el gobierno PSOE-SUMAR y no rigen para los gobiernos autonómicos PP-Vox, dedicados al bloqueo del estado, mientras cuentan que la culpa de cualquiera cosa es del sanchismo. No podemos entregar otra vez la nación a derechas sin escrúpulos ni programa y retornar al 15M.

Es obvio que el entorno de Pedro Sánchez resulta horrible comparado con el de Ayuso, que la trama de Ábalos y compaña la conocemos con igual detalle que los dieciocho tomos de Montoro con Aznar&Rajoy, que Moreno Bonilla nada sabe de Almería o del desastre sanitario, que denuncias, internas, sobre delitos sexuales en el PSOE tapan hoy a un alcalde-senador o a un conselleiro del PP ante tribunales superiores, que van 87-3 en Soto según Rufián o que, por concluir, 230 homicidios en València o 7.291 ancianos abandonados en Madrid y el fuego (Extremadura, Castilla y León…) son naderías.

Notas: (1) Me siguen gustando las plazas de la Reina, el Ayuntamiento, del Mercado o san Agustín, pues se hicieron, pero, justamente por lo contrario, no me gustan las nuevas plazas y grandes bulevares ideados para futuras legislaturas. (2) Las elecciones extremeñas las ganaron los Socialistas -2023- y, con la Izquierda, fueron superados en un escaño por la suma Guardiola-Vox. (3) Si fuere conservador, ver a líderes y medios de la derecha jactarse de cómo el electorado progresista castiga más la corrupción o delitos sexuales, resultaría insultante. (4) La ultraderecha “obascal” timando en la dana me sobrepasa.