El jaleo de Almussafes

El alcalde de Almussafes culpa al de Cullera de estar detrás de esa denuncia de acoso laboral y sexual que le ha costado la expulsión cautelar del PSOE. Como son conocidas las riñas internas entre Toni González y Jordi Mayor, mezclar esas disputas con algo tan serio resulta otra temeridad. Un paseo por los grupos de WhatsApp de los socialistas de la Ribera Baixa explica cómo el PSPV está sin cuadros, en una deriva de club de hooligans para quién da puestos de asesoría remunerada en función de la disciplina, donde lo que menos importa es la ideología.

González está preparando su defensa, con bastante munición en formato WhatsApp con dirigentes destacadas, al tiempo que ha pedido a sus concejales que se queden en el partido, por si acaso. Pero él mejor que nadie sabe que su futuro político ya no pasa por el PSOE, donde hasta Fernández Bielsa se ha puesto del lado de Diana Morant, como no podía ser de otra manera.

El que puede pescar en esta crisis es el partido de Jorge Rodríguez, pues con otro diputado provincial volverá a ser más determinante. Hay que recordar que González ha dicho que le han hecho un Rodríguez, que eso en formato PSPV quiere decir una perrería orgánica de primer orden. El partido judicial de Sueca solo elige a un representante para la Diputación, al que parece abonado el PSPV y Jordi Mayor. Ese es el origen de todo, pues la máxima aspiración de González es ser diputado provincial, pero pese a acercarse a todos los que podían ratificarlo, Puig, Ábalos o Bielsa, siempre ganaba el de Cullera.

Aunque ese trasfondo es determinante, lo prioritario es que se resuelva el expediente interno del PSOE y que se prueben, o no, las denuncias de esa militante socialista de Almussafes, porque lo que se esconde es la utilización partidista de ayuntamientos y empresas municipales para comprar voluntades políticas, y también otras de repugnante calado machista. La duda es si Rebeca Torró también va a ser igual de benévola en este caso, como lo fue con el de Salazar hasta que no pudo más.