Encrucijada científica en el espacio

El pasado 1 de julio de este año 2025, los potentes telescopios en las alturas de Atacama Chile, detectaron un cometa interestelar bautizado como 3I/ATLAS, que está generando múltiples especulaciones sobre su origen fuera de nuestro sistema solar. Viaja a más de 200.000 kms por hora, su tamaño lo define un núcleo entre 20 y 30 kms. compuesto por CO2 y agua en la proporción de 8 a 1 y tiene una edad entre 5.000 y 10.000 millones de años.

Queda presentado el protagonista que ha dividido a la ciencia astrofísica ente los partidarios de tratarlo como un cometa más, con ciertas características específicas respecto a los dos interestelares anteriores detectados en 2017 y 2021, y otros científicos del cosmos que consideran su presencia y comportamiento inexplicables para las leyes de la física y la tecnología actual.

La ciencia desde el origen de los tiempos, ha evolucionado acorde con lo observado, con la realidad detectada en base a los equipos e instrumentos que en cada época se disponían, y sobre todo, lanzando nuevas teorías para explicar fenómenos extraños, a la espera de ser refutados mediante nuevos equipos y observaciones.

Cuando en nuestro caso, no puede explicarse porqué el Cometa 3I/ATLAS desafía las leyes de la atracción gravitatoria con cambios de rumbo inexplicables, la intensidad luminosa y dirección de su cola no responde a patrones conocidos, su composición química observada no cuadra con astros similares, su brillo y evolución sigue un comportamiento inusual, presenta rasgos extraños en la distribución de su gas y polvo asociados, y así hasta 13 anomalías catalogadas, surgen dudas razonables al preguntarse si estamos ante un cometa atípico, o estamos observando un tipo de artefacto cósmico que nos obliga a replantearnos modelos más clásicos y tradicionales.

Debemos ser cautos y evitar el sensacionalismo de aquellos que rápidamente lo equiparan a nave tripulada extraterrestre. Otros, aunque no tan extremistas, si mencionan que debemos mantener una mente abierta para entender y acatar situaciones diferentes al modelo estándar como es el caso del astrónomo de Harvard Avi Loeb.

Es la NASA, experimentada institución en la materia, la que pide cautela y no adelantase a los acontecimientos. Será el 19 de diciembre de este año cuando 3I/ATLA más cerca estará de nosotros, tan solo a 279 millones de kms., y será entonces un crucial momento, cuando todos los puntos de observación terrestres, estaciones orbitales y satélites, aprecien con detalle el peculiar cometa para que con tiempo y rigor, podamos despejar especulaciones e intrigas, e incluso pueda entrase en una nueva etapa de observación de objetos interestelares, revisando leyes e hipótesis de la astrofísica, una vez asentada la teoría de este cometa único y hoy inexplicable. Mañana posiblemente comprendido.