La newsletter de Joan-Carles Martí: La salud no es cuestión de suerte

El lunes es el día de la lotería, y para muchos el auténtico pistoletazo de salida de las fiestas navideñas, aunque desde hace meses hay turrones en el súper, y desde el 'black friday' las listas de regalos no paran de crecer. Pero este año, la gripe se ha colado en los días previos a las entrañables celebraciones, con la vuelta incluida de las mascarillas en los hospitales y el transporte público.

La mayoría celebra el final del sorteo de Navidad con el consuelo de tener salud, pero la atención sanitaria es un derecho, no una suerte. No hace mucho, en plena pandemia, comprobamos que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores, por eso es inexplicable que ante picos de gripe, como los de estos días, se improvise.

Cierto que la mayoría acude a los servicios de urgencias de hospitales pensando que será más rápido en ser atendido. Y no es así. La clave está en el centro de salud, en lo que se conoce como atención primaria, que también dispone de servicios de urgencias. Hay que incidir en que la mejor sanidad es la más próxima.

Y cuando pase esta ola gripal, las autoridades sanitarias deben sentarse con el colectivo médico, muy molesto, y luego empezar a coordinar mejor las distintas áreas del sistema, para equilibrarlas, con el objetivo de prestar la misma atención con independencia del código postal.

Cada vez viviremos más años, y por tanto, crecerá la posibilidad de ser usuario de algún servicio sanitario, o de muchos. En cualquier caso, con la salud no se debe jugar.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí

