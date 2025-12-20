Siete segundos y un sillón

En política, nada es casual. Los gestos no acompañan el mensaje. Son el mensaje. Un apretón de manos puede parecer un trámite. Algo automático. Pero ante las cámaras es un mensaje. Y a veces, una advertencia. El saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la puerta de Moncloa , duró solo siete segundos. Contados. Breves. Secos. Poco efusivos. Sin complicidad ni empatía visible.

En ese tiempo, Sánchez aprieta. Y tira. Acerca al president a su espacio. Marca territorio. No es un saludo de iguales. Es un saludo dirigido. No hay palmadas. No hay sonrisas largas. No hay relajación. Un gesto serio. Medido. Calculado. Un saludo que no busca cercanía, sino control. El apretón es firme. El cuerpo de Sánchez avanza. El de Pérez Llorca acompaña. Hay adaptación. Y eso, en lenguaje corporal, dice mucho. Sánchez marca el ritmo y decide cuánto dura. Decide cuándo termina. Decide cómo se entra en escena.

Un gesto que no es nuevo. Donald Trump lo convirtió en un espectáculo. Apretones largos. Incómodos. Con tirón incluido. ¿Su objetivo? descolocar, dominar, imponerse.

Sánchez no exagera. No teatraliza. Pero ejerce poder con el cuerpo. Ante él, Pérez Llorca transmite cercanía. Proximidad. Trato directo.

Dentro se repite la escenografía. La disposición de los sillones y la comodidad colocan a Sánchez en una situación ventajosa, Más erguido. Más cómodo. Más dominante. Frente a él, un ‘pequeño’ Pérez Llorca .

Hace apenas dos semanas era alcalde de Finestrat. Un cargo pegado al vecino. Al saludo sincero. Y ahora, casi sin tiempo para el ajuste, es president. Un salto político enorme. Rápido. Casi accidental. Y eso también se nota. Su lenguaje corporal no es el del dirigente curtido en grandes escenarios. Es más abierto. Menos defensivo. Más accesible. No intenta imponer. No invade espacio. Y en comunicación no verbal, aceptar es ceder.

Para el espectador, todo ocurre rápido. Apenas se percibe conscientemente. Pero el cerebro lo registra. La imagen queda. Y la imagen manda. Un líder consolidado frente a un recién llegado. Uno que controla los tiempos. Otro que aún se adapta al cargo. Uno que dirige el gesto. Otro que lo acompaña.

Todo muy institucional. Y frío. Sin embargo, cuando termina la reunión, algo cambia. Pérez Llorca se expresa con cercanía. Con un tono directo. Más reconocible. Habla como quien aún no se ha blindado tras el cargo. Y comparte su descontento. No con gestos grandilocuentes. No con palabras duras. Pero sí con el lenguaje del que no ha salido satisfecho del encuentro.

Ese contraste es revelador.

Frialdad en el saludo. Distancia en los gestos. Y cercanía en el discurso. La verdad aparece cuando Sánchez ya no está presente , cuando no hay jeraquía. Política. El poder que se exhibe ante el que se está construyendo. Siete segundos, un sillón y un malestar que acaba saliendo. Y es que en política, incluso la forma de dar la mano y sentarse tiene consecuencias.