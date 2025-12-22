Ecosistema de Innovación Agroalimentaria Grupo Cooperativo Cajamar, en aras de una soberanía estratégica alimentaria

Este año, Grupo Cooperativo Cajamar culmina la conmemoración del 50 aniversario de la creación de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ y la puesta en marcha de su Ecosistema de Innovación Agroalimentario, un hito que nos invita a reflexionar sobre el recorrido realizado y a reafirmar nuestro compromiso con el futuro del sector agroalimentario.

Desde los inicios, tanto nuestro Centro de Experiencias en Paiporta (Valencia) como la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) han sido motor de progreso e innovación y referentes en investigación aplicada, transferencia de conocimiento y apoyo a agricultores y empresas del sector hortofrutícola. En estos tiempos de incertidumbre geopolítica, cambio climático y presión sobre los recursos naturales, nuestra misión permanece intacta: convertir desafíos en oportunidades, dificultades en palancas de cambio e ideas en soluciones tangibles y compartidas.

Hoy, igual que hace 50 años, creemos que la innovación y la digitalización son aliadas fundamentales para el desarrollo sostenible. Nuestro Ecosistema de Innovación Agroalimentaria ha demostrado que es posible producir más con menos, optimizando recursos, reduciendo insumos y mejorando la eficiencia gracias a la investigación, la creatividad y la tecnología.

En 2025, las actividades desarrolladas por nuestro Ecosistema de Innovación siguen sumando esfuerzos: actualmente nuestras estaciones experimentales trabajan en 68 proyectos de investigación, hemos publicado 7 monografías y 2 números en Mediterráneo económico, Plataforma Tierra se ha consolidado como referente digital con más de 54.000 descargas de 30 informes de mercado y más de 1.200.000 visitas, hemos organizado 85 eventos presenciales y 46 webinars. Además, la incubadora Cajamar Innova ha impulsado la creación de casi un centenar de startups relacionadas con la alta tecnología en el uso y obtención del agua de riego.

Estos datos reflejan un esfuerzo compartido y la capacidad de sumar talentos, multiplicando el impacto de cada iniciativa. Entre todos, hemos contribuido a forjar uno de los ecosistemas de conocimiento agroalimentario más potentes de Europa. Nuestro compromiso es seguir impulsando la generación y transferencia de conocimiento, conscientes de que los retos alimentarios y geoestratégicos del siglo XXI requieren respuestas innovadoras y colaborativas.

Porque somos conscientes de que para alcanzar la soberanía estratégica en alimentación y hacer a nuestras empresas más competitivas y sostenibles debemos ser también dueños y creadores de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial. Por ello, empresas y administraciones públicas debemos asumir que la innovación y la investigación son las palancas de la nueva economía y, en consecuencia, de la seguridad, la libertad y la convivencia.

Ese es el espíritu de Grupo Cajamar: una cooperativa de crédito que, además de ofrecer instrumentos financieros adaptados a las nuevas necesidades del sector, ha hecho de la generación y transferencia de conocimiento parte de su propósito. Porque queremos que España siga siendo una potencia agroalimentaria y que el mundo rural sea protagonista de la transición ecológica, digital y social que exige el presente.

En este 50 aniversario, celebramos el pasado y afrontamos los nuevos desafíos con la convicción de que, con ingenio y esfuerzo colectivo, podemos seguir escribiendo juntos la mejor página de nuestra historia agroalimentaria.