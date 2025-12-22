Los equilibrios de Llorca

Pérez Llorca empieza a dar juego. Si al principio dio la sensación de que Catalá le ganaba la partida a Mompó en la remodelación del Consell, ahora parece ocurrir lo contrario con la gestora del PCPV salida de Génova. Unos contentos y otros enfadados, pero unidos. Esos son los nuevos tiempos en el PP valenciano, a la espera del congreso de septiembre, porque nueve meses son una eternidad hoy. En cualquier caso, el liderazgo de Llorca llega a Nochebuena en buen estado de revista. Basta con recordar cómo estábamos hace justo un año para que se imponga una reflexión colectiva.

Los resultados de Extremadura apuntan una tendencia, cierto, pero quienes deberían estar más inquietos son los del PSPV, porque Pedro Sánchez solo piensa en sí mismo. Tras el batacazo extremeño vendrán el aragonés, el castellano-leonés y el andaluz; pero el líder socialista, que sabe mejor que nadie interpretar los datos electorales, ya da por descontado lo que ocurra en esos territorios, porque su relato consiste en que el PP caiga cada vez más en las redes de Vox.

Feijóo y los suyos pueden ir encadenando victorias amargas, pero pasan por alto que el posible sorpasso de Vox en algunas ciudades puede ir a más en el año que estrenamos en unos días. Por ello, en algún momento el PP deberá decidir qué estrategia adopta frente a la derecha autoritaria: el cordón sanitario alemán o el camaleónico italiano.

Lo que está por ver, dada la querencia de Llorca por contentar a todos, es si empieza a acordar asuntos de calado primero con el Gobierno de Sánchez y, después, con el PSPV y Compromís en las Corts, sin que Vox se enfade, pese al nombre que le puso a su pacto de investidura. Esa inclinación a agradar a la vez a unos y a otros solo funciona durante un tiempo; superado ese umbral, la situación suele acabar peor que al inicio.

Algo así como ponerse a ver el sorteo de la lotería con todos los décimos y participaciones sobre la mesa con el propósito que un premio te dé para un piso y, al final, pillar como mucho alguna devolución.