Horror en la Administración

“Al reformar el reglamento de Les Corts Valencianes”, la derecha y su patrona la ultraderecha suprimen la Comisión LGTBIQ+. ¡Vaya soberana barbarie! Tal parece que se han agendado, como si de cualquier cosa se tratase, y, de manera extravagante, cutre y maliciosa, la muerte, la estigmatización, la exclusión, el pillaje de cuello blanco, la tortura de animales y las machadas caciquiles.

¡Alerta al resto de territorios libres, aún, de tal yugo!

¿Por qué tanta prisa –por vía de urgencia y sin debate- en liquidar dicha comisión integrándola en un nuevo artificio castamente denominado: “Familia, Política Social e Igualdad”? ¿Reorganización administrativa” según define el Partido Popular (PP), o money, money, money cambiando epígrafe?

“Lo que no se nombra no existe”, afirman desde Banderas LGTB.

Argumenta la ultraderecha que una de las motivaciones principales de tan soez burla a la democracia es devolver “el foco a la familia tradicional”. ¿Familia tradicional? ¿En qué realidad virtual viven sus señorías y colegas? ¿No se han enterado de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “obliga a todos los países de la UE (Unión Europea) a reconocer los matrimonios homosexuales” y el derecho a la vida familiar?

H.P. Lovecraft y C.M. Eddy Jr. narradores de ciencia ficción y terror relataron al alimón una escena que bien se puede ajustar al pandemónium de los “sillones” en nuestro país. A saber: “Lujuriosos zumbidos de bestiales moscardas” -“Condenan a nueve años de cárcel al exportavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor” (año 2025)-. “Sibilante siseo de obscenos reptiles” -“El responsable de redes de Vox se da de baja del partido tras una denuncia de agresión sexual a un menor” (año 2025) o “Una jueza imputa por agresión sexual a dos menores, al alcalde del PP en Jérica, Castelló” (año 2025)-. “Demoníacos cantos; sin tono, sin entonación, grotescamente feroces” -“España está abandonada a manos de una mafia que no un Gobierno, un proyecto totalitario que sólo está entregado al poder”- (¿qué decir de esta perorata?)-. “Miseria mefistofélica” -“El Consell abonará 40 euros por cada jabalí muerto a los cazadores para reducir la sobrepoblación. Medio Ambiente destinará a estas actuaciones un total de 6 millones de euros”, supuestamente hay unos ciento cincuenta mil individuos en los mil cotos de caza del País Valencià, a cuarenta euros la pieza… “1,2,3 responda otra vez”… ¿dónde irá a parar algún millón sobrante tras la masacre y extinción?

Antonio Prometeo Moya, traductor y articulista ciudadrealeño apuntaba hace cuarenta y ocho años que incluir al citado autor –Lovecraft- entre los diez mejores es una de las “diez majaderías más notables de todos los tiempos (incluyendo el nazismo, las motocicletas, la televisión y la ideología yanqui)”.

Cuando el mal y la avaricia copulan siempre hay innúmeros elementos frenopáticos que no dudan en aliarse –esclarecedor el episodio de South Park temporada 28 episodio 1-. ¿En qué momento de la historia estamos cuando se rechaza por parte de la Administración la tipificación legal como delito de las “terapias de Conversión”, actividades propias de mentes y organismos podridos? ¿Pagarán extras de tortura a cuantos acólitos realicen tan turbadoras sesiones?

Dado que de un tiempo a esta parte la modalidad política en boga es la ya mencionada vía de urgencia, ¿por qué no instalar tal premura a la hora de alertar a la población de cataclismos como la DANA del pasado veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro donde se pudieron evitar doscientas treinta muertes, miles de personas heridas y otros miles de seres sepultados bajo el fango? “¡Mazón a prisión!”. En la comisión del Congreso nuevamente el horror se patentizó en los comentarios de otro envalentonado verdugo quien alegaría: “Yo no tengo unos superpoderes para ver y anticipar la información que no veía la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar)? ¿Qué tengo que ver yo con la comunicación de la emergencia?”.

Cuando la política mata también es asesinato.

Metáforas baratas y liante fraseología hueca no edulcoran las perversidades que se viene cometiendo en el País Valencià.

¡Alerta a poblaciones que andan buscando su sombra como Peter Pan topándose por el camino con capitanes Garfio, navegantes de fortuna y pendencia.

¿Cuándo las Administraciones piensan desentrañar los insondables secretos de ciertos saloncitos privados, reductos inexpugnables de esa “madre terrible” descrita por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung? entornos que en España se sustanciaron mediante amnistía y toda la pesca, y con la liga opusdeísta a todo gas, tras la muerte del dictador. Posteriormente el pueblo descubriría que le dieron –en el mejor de los casos- gato por liebre.

¡Ay de quien crea que todo se soluciona poniéndole nombre al tentetieso de turno!

Escribe el novelista barcelonés Terenci Moix refiriéndose a la Esfinge de Gizeh: “Celadora de los grandes secretos y el vigilante de todas las cosas. Y no extrañe el lector la aparente confusión de géneros. ¿Macho o hembra en resumen? Lo del género constituye un equívoco clamoroso”.

La Generalitat Valenciana decidió cancelar sin mediar explicación pública la exposición que se había programado para el pasado dieciséis de octubre sobre la activista y artista Rampova. “Estábamos poniendo muy nervioso al sector más troglodita de la ultraderecha valenciana, que desde sus escasas neuronas en huelga permanente, pretendían hacernos pupa llamándonos continuamente maricones por teléfono. Los dos teléfonos se colapsaban con abundante suciedad bucal y Panotxa los hacía salir por las ondas para que los oyentes de Radio Klara supieran diferenciar entre el bandidismo fecal y el bandidismo subversivo”, rememoraba Rampova el artista transgénero, articulista, ensayista, dramaturga y activista pre-queer sobre el primer programa radiofónico gay: “La Pinteta Rebel”.

En el País Valencià, el neófito “Molt Honorable (MH)” se ha estrenado en su calidad de nuevo rico en política, rindiendo pleitesía al cacique estólido en la sombra. ¡Fuera Comisiones de Asuntos Europeos, Derechos Humanos, Participación Ciudadana y LGTBIQ+! Ese presupuesto, ¿dónde irá a parar? ¡Fuera el lenguaje inclusivo en la oficialidad! Para la muerte lenta de toda idiosincrasia siempre se aplican los mismos parámetros dictatoriales en Cultura, Lengua, Diversidad, Servicios Públicos y Derechos.

“Que sienta como muere” le decía Calígula, emperador de la Antigua Roma, al verdugo que asesinaría a la víctima. “Que sienta como muere” la libertad, la humanidad, la paz. “Que –el pueblo- sienta como muere” sin lengua, devorado por la voracidad de monigotes.

El País Valencià ¡ya! se ha posicionado, por méritos de su gobierno autonómico, en el top del desbarro: “Si va a abortar es porque decide no tener el hijo, (pero) podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”, declara un “señoro” del Área de Comercio, Consumo, Familia e Infancia, al que sin duda no le da vergüenza su discurso.

“A lo largo de la historia en los países occidentales, el orgasmo femenino ha sido objeto de escrutinio”, que viene a ser como decir que no se sabe si es conveniente aseverar que la mujer es capaz de sentir placer sin ser vilipendiada por ello. “A veces los orgasmos se percibían como algo poco saludable o malo, y los orgasmos producto de una estimulación diferente al coito vaginal no heterosexual, han sido considerados como inaceptables por investigadores y médicos” escribe la epidemióloga Maegan Boutot. ¿A estas alturas de la película aún a vueltas con que el orgasmo tiene que ir condicionado al embarazo, a las relaciones sexuales hombre-mujer? Ya hace casi una década las investigaciones científicas dieron por hecho que en las relaciones heterosexuales siete de cada diez mujeres “tuvieron la necesidad de estimular el clítoris para llegar al orgasmo en dicha relación sexual”. Señores que ostentan cargos políticos antes de meterse en laberintos referidos al cuerpo de las mujeres mejor callar. La ignorancia por ser atrevida no deja de restar votos.

¿Por qué no se divulgan informaciones como la publicada por el cegetista de Alcoi (Alicante) Diego Luis Fernández Vilaplana, profesor de Geografía e Historia en el alcoyano IES Andreu Sempere sobre “Mujeres Libres”? Este docente apunta que “en el número 29 de la calle de la Paz (València) estaba la sede de esta organización libertaria y emancipadora que llegó a organizar a más de veinte mil afiliadas”. Llegada la dictadura franquista –y esto cabría señalárselo a las jóvenes que hoy en día juguetean con la ultraderecha- las mujeres, su sexualidad, su independencia quedaron fulminadas, “vasallas de un Estado fascista, pero también siervas de sus maridos y de sus padres, de los curas, de los jefes y de cualquier hombre que se cruzase en sus vidas”. ¿Y ahora los “señoros” sientan cátedra sobre el orgasmo femenino? ¿Acaso no tienen bastante con la ardua labor de gobernar decentemente –suponiéndoles honestidad-?

El articulista también refiere que el Palacio del Marqués de Campo, en la Plaza del Arzobispado, detrás de la catedral de València, se instalaría el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de la escritora anarquista Federica Montseny. “De este modo, azares de la historia, la residencia señorial de un marqués monárquico, golpista y esclavista –inmobiliario, banquero ducho en las hipotecas, naviero y alcalde de València- se convirtió en el lugar donde se redactó la primera Ley del aborto”.

En València, Alicante y Castelló la Administración ha subido el listón de lo pavoroso a niveles solo ajustables a tiempos pretéritos.

“València incumple el requisito de tener Zona de Bajas Emisiones” y la penalización y ayudas –ciento cincuenta millones en total- las pagará la población que espera no le cobren ocho con cincuenta euros por cada bonobús de diez viajes, a partir de enero, algo que para cualquier trabajador o trabajadora que consume mínimo cuatro trayectos diarios, seis días a la semana, es insostenible. ¡El imperio del patinete eléctrico ha llegado! ¿Qué subyace en el rechazo de la aprobación de Zona de Bajas Emisiones que tanto escuece?

Todo son ventajas para cualquier empujador pirata que se aposenta en el “sillón” y ya no mira hacia abajo.

Siendo que el poder denigra y persigue la bonhomía, aún así, para vivir en tranquilidad nada tan eficaz como lo dicho por el ingeniero y popular actor cinematográfico madrileño José (Pepe) Isbert -“Bienvenido Mr. Marshall”, “Calabuch”, “Historias de la radio”, “El verdugo”- quien aseveraría que: “El ser bueno y honrado a la larga es buen negocio”.