Los niños de Gaza no pueden huir de su Herodes

“Tia el Rei m´ha parlat en valenciá”. Quien pronunció esta frase era un nuño que había quedado huérfano en la Nochebuena. Eran los años sesenta y yo acababa de regresar de Australia donde había presenciado la final de Copa Davis entre aquel país y la España de Santana, Arilla, Gisbert, Couder en 1965, y Orantes en 1867. Al llegar al periódico me enteré de lo sucedido en la carretera. Un matrimonio de Alzira viajaba a su ciudad natal para celebrar la Navidad. La carretera impidió la llegaba al final del trayecto. Los padres fallecieron en el accidente y el niño Batistet Meliá quedó maltrecho. La noticia apareció en todos los periódicos de la época. Y alguien tuvo la idea de llevarle regalos de reyes a Batistet, que estaba en cama sanitaria cuidado por sus tías y bastante maltrecho. Creo recordar que tenía alguitas extremidades escayoladas.

Me pidieron ayuda para contar con reyes magos famosos y se comprometieron a tal misión Curro Romero, Paco Gento y Pep Legrá. Este último campeón de boxeo era negro y gozaba de gran popularidad porque entonces el pugilismo aún tenía miles de seguidores.

Llegó la tarde de la visita al niño y Curo y Gento se vistieron con los fastuosos ropajes alquilados para el fin deseado. Pepe Legrá se retrasaba, Tanto que ni siquiera lo pudimos localizar. Había que improvisar un rey negro y me pintaron la cara con un corcho quenado y me puse guantes negros para que no hubiera dudas sobre la sangre real.

Le llevamos los regalos y sin pensar lo que estaba representando, entonces imaginábamos un rey con idioma de oriente, y se me ocurrió dirigirme al niño :“Com estás Batistet”. El niño me miró sorprendido y se dirigió a su tía para contarle la felicidad que le proporcionaba que su majestad le hablara en su lengua, la de su familia. “El Rei m¨ha parlat en valenciá”. Me quedé helado porque quizá había mal interpretado mi papel.

La publicación del reportaje trajo consigo la buena noticia de que don José Meliá, que entonces era el gran Meliá hotelero, llamó al diario para afirmar que se comprometía a pagar los estudios que deseara Batistet. No sé si ocurrió como especial regalo de reyes y todos los años recuerdo la ilusión de un niño, maltrecho, por los regalos y el cariño de los Magos que en este caso fuimos auténticos.

Nunca supe que fue de aquella criatura que hoy será veterano padre de familia y habrá ejercido de rey mago con todos sus hijos y nietos si a tal punto llegara. Hoy lo recuerdo porque pienso en los miles de niños gazatíes que no tienen un regalo con el que solazarse. La religión en este caso no sirve para las creencias. Todos los niños del mundo tienen derecho a que se les complazca en estas fechas.

Lis niños gazatíes ni siquiera han podido salir del país como el Jesús, que fue camino de Egipto. Los niños de Gaza han cambiado Herodes por Netantyahu. Y millares de ellos ni siquiera existen. El mundo no llora por los niños que cada día asesinan los soldados israelíes. Los niños de Gaza tampoco pueden ser curados de las heridas que les causan los infames asaltantes.

Los niños de Gaza no existen. Hay una paz ficticia de la que presume el presidente usaco Traump, que ni en estas fechas es posible constatarla, para que al menos, algunos niños puedan acabar huyendo hacia Egipto de la mano de sus padres. Ente otras cosas, porque tal vez ni les queden padres. El recuerdo de Batistet Melíá lleva a solidarizarme con cuantos adultos gazatíes puedan complacer, aun con el estruendo de las bombas israelíes, a los niños que quedan, Y aunque estén maltrechos. Ellos son, se crea o no se crea, la estampa navideña de aquel Jesús, que tuvo que huir, aunque protegido por sus padres, hacia lugar de salvación

“La nit de Nadal no es nit d´àlegría”. A los niños de Gaza su s madres no les pueden cantar el “noneta non”.