Opinión
Santa nit, plàcida nit
Aquesta és la nadala més popular, la que cantem cada Nadal, la que vam aprendre dels nostres pares i els nostres iaios, la que ens porta els records de la infantesa.
Però ¿serà una plàcida nit per aquells que odien el Nadal i que voldrien que hui ja fora el 7 de gener?
¿Serà una plàcida nit per a les dones que, a Gaza i a Ucraïna, troben els seus fills morts, aixafats per les bombes?
¿Serà una plàcida nit per als xiquets que naixeran aquesta nit Gaza i a Ucraïna, enmig de la por i de l’angoixa dels seus pares?
¿Serà una plàcida nit pels qui passaran hui i demà sols, sense ningú al seu costat, lluny dels seus éssers estimats, dels seus fills, dels pares, dels germans que viuen en altres països?
¿Serà una plàcida nit per als qui dormen al carrer o per als qui han perdut la faena i la llar en ser desnonats d’on vivien?
¿Serà una plàcida nit per les dones que hui seran agredides o per aquelles que en aquesta hora s’han de prostituir per portar uns diners a casa?
¿Serà una plàcida nit pels qui es troben agonitzant als hospitals o per aquells que hui mateix se’ls ha diagnosticat un càncer o alzhèimer?
¿Serà una plàcida nit per als jóvens que passaran aquesta nit emborratxant-se o consumint droga?
¿Serà una plàcida nit pels qui estan tancats a la presó o ingressats en una planta de salut mental d’un hospital?
¿Serà una plàcida nit pels qui ara estan travessant la mediterrània per intentar (si no s’ofeguen a la mar), arribar a les costes d’Europa?
¿Serà una plàcida nit per als xiquets que, controlats per les màfies, es veuen obligats a demanar almoina als nostres carrers?
¿Serà una plàcida nit per a les dones que no poden alimentar els seus fills, i que veuen morir de fam?
¿Serà una plàcida nit per a aquelles parelles que, alguns capellans i bisbes es neguen a beneir, perquè viuen una situació que anomenen “irregular”?
¿Serà una plàcida nit per als llauradors, els pescadors i els ramaders que treballen de sol a sol i que endeutats no poden fer front a les despeses del dia a dia?
¿Serà una plàcida nit per als qui viuen a l’exili o pels qui en aquests dies de Nadal es troben lluny de la família per motius de treball?
¿Serà una plàcida nit per aquells que de menuts van sofrir abusos sexuals i que tenen el cor esquinçat?
¿Serà una plàcida nit pels qui es troben a urgències, després d’haver patit un accident de tràfic?
¿Serà una plàcida nit per als cristians perseguits, que fins i tot aquesta nit santa no podran celebrar amb normalitat l’Eucaristia?
¿Serà una plàcida nit per als familiars de les víctimes de la gota freda del 29 d’octubre de l’any passat al País Valencià i per a tots els damnificats d’aquella catàstrofe provocada per la negligència del govern valencià?
¿Serà una plàcida nit per als polítics que no van avisar del perill de l’aigua que portava el riu Magre o la que portava el barranc de Xiva o de Torrent? ¿Soparan aquesta nit indiferents al sofriment de la gent, que ha patit per la seua ineptitud i indiferència davant el perill que suposava la quantitat enorme d’aigua que arrasà la Ribera, l’Horta i la Foia de Bunyol?
¿Serà una plàcida nit per als dirigents dels estats que contínuament estan trepitjant els Drets Humans?
¿Serà una plàcida nit per als qui hui mateix han pensat a treure’s la vida i potser en aquesta hora ja s’han suïcidat, perquè han perdut el sentit i la il·lusió de viure?
El Nadal ens convida, aquesta Nit Santa (i sempre), a fer costat i a ajudar tots aquells que sofreixen. El Nadal ens convida a descobrir Jesús en aquelles persones que la vida ha maltractat. El Nadal ens convida a l’alegria, malgrat tot. Perquè ens “ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor” (Lc 2:11).
Als periodistes i als lectors del diari Levante-EMV, Santa nit, plàcida nit.
