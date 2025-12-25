Opinión | Perquè em dona la gana
I continuem…
Doncs sí, en alguns aspectes sembla que estiguem al “dia de la marmota” perquè en alguns aspectes no avancem gens. I no estic parlant de Nadal, que sense remei, estem celebrant gràcies a la “Santa Madre Iglesia” des de fa més de mil anys i, l'única cosa que ha canviat és el consumisme més desmesurat que s’ha apoderat de la societat al seu conjunt.
Amb allò del dia de la marmota em volia referir a altres coses, com per exemple la corrupció al PP.
El passat dia vint-i-dos d’aquest mateix mes ens assabentaven que l’Audiència Nacional ha condemnat a vint-i-nou persones, set d'elles exalcaldes de la Comunitat de Madrid, per delictes de corrupció comesos mitjançant adjudicacions de contractes milionaris a l'empresa Cofely a canvi de comissions i obsequis entre dos mil dotze i dos mil catorze en la denominada trama Púnica. O, podríem dir allò “Otro día más en las oficinas del PP”. En fi, més del mateix, i sembla que no passa res, perquè al PP, en matèria de corrupció ja veiem que les coses no canvien gens i, per allà on passen, sembla que cobren.
Cal recordar que aquesta sentència és per la peça sis del cas Púnica per "pràctiques corruptes". Només per la peça sis, la qual cosa vol dir que abans n’hi havia cinc més i no sabem si en quedaran més.
Tampoc podem oblidar com a la Comunitat de Madrid, la seua presidenta Isabel Díaz Ayuso és una mestra en allò de “regalar contractes” a familiars, parella i amics. Com veiem, tota una escola de trames corruptes que es remunten a anys i anys enrere.
Un altre exemple del “dia de la marmota” podríem dir que seria el tema dels assassinats de dones a mans d’homes. En un sol dia van ser assassinades tres dones a La Coruña, Málaga i Barakaldo. Sí, en un sol dia. Senzillament terrible.
I el grau de normalització al qual el sistema patriarcal ens ha fet aplegar és tal, que ja sembla que només les feministes radicals prestem atenció i denunciem públicament la situació. La societat al seu conjunt, començant per la gent del PP que governa, sembla endormiscada en aquest aspecte i pensant que, en denunciar quan hi ha agressions, està tot fet.
S’han oblidat de la prevenció, més enllà de la denúncia, de la sensibilització des d’edats primerenques, de la formació social, etc. Sembla que s’han oblidat fins i tot de negociar un nou pacte d'estat i s’han limitat a prorrogar el vigent augmentant algunes mesures. Bé, han modificat la Llei 1/2024 de protecció integral contra la violència de gènere per a incloure també la violència vicària contra els menors com a forma de violència contra les dones, i ja està.
No podem oblidar que, en data de vint-i-u de desembre i segons el portal Feminicidio.net, hi havia noranta-sis feminicidis i altres assassinats de dones. Brutal!
Al PP sembla que tot allò que té a veure amb els drets de les dones, li interessa molt poc per no dir gens. Tenim ara l’exemple de Pérez Llorca amb els nomenaments del nucli dur del partit ací, al País Valencià. Ni els drets, ni la presència a l’esfera pública tampoc. Millor als segons o tercers esglaons de la cadena de comandament. Sols es lliura i per feixista, Camarero. I Català, perquè ja seria el súmmum que l’alcaldessa de València no comptarà per al nou president.
Com sabem, això no passa només al PP. Al PSOE també ho veiem, sols que una mica més dissimulat per allò de la socialdemocràcia i eixes coses. Però pel que fa al respecte a les companyes i tal com estem veient ara mateix, també són considerades com a eternes segones i amb disponibilitat permanent per a ells.
Com deia al principi, en alguns aspectes sembla un “dia de la marmota” permanent pel que als drets de les dones i a la corrupció a les files del PP.
Esperem que a l’any nou les coses canvien un poc, que la justícia siga un poc més ràpida i més justa amb les dones i que a poc a poc, les coses milloren un poc.
Diuen que l’esperança és l'última cosa que es perd. Encara que de vegades siga complicat, la mantindrem viva.
Vull aprofitar per a felicitar a tota la bona gent el solstici d’hivern i que l'any nou ens porte salut i pau. Molt bon any nou!
